Total VPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata da attivare durante il Black Friday 2026.
Grazie alla promo in corso, infatti, il servizio è disponibile a un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale, oggi proposto con l’80% di sconto.
La spesa complessiva, per un anno di utilizzo, è di soli 19 euro. Si tratta, quindi, di un’opportunità molto vantaggiosa per poter sfruttare una nuova VPN.
Nel prezzo sono compresi anche il sistema antivirus e il Total Adblock, software aggiuntivi utilizzabili senza alcun costo extra.
Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile dal box qui di sotto. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.
La VPN da scegliere oggi
Total VPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come la scelta giusta per una nuova VPN illimitata e sicura. Il servizio presenta la possibilità di criptare il traffico dati, per una protezione completa anche quando si naviga da rete non privata. In aggiunta, il servizio prevede una politica zero log che elimina il tracciamento dell’attività online.
C’è poi un network di server distribuito in più Paesi in tutto il mondo che consente all’utente di selezionare un server situato in un altro Paese in modo da spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica e censure online. L’uso della VPN può avvenire anche in modalità multi-dispositivo, con più dispositivi connessi con lo stesso account.
Per accedere subito all’offerta del Black Friday basta seguire il link qui di sotto. In questo momento, la VPN è in sconto e costa appena 19 euro per un anno intero di utilizzo illimitato.