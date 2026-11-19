Microsoft ha annunciato la chiusura definitiva di To Do, l’applicazione per organizzare attività, promemoria e liste personali integrata con Windows, Outlook e Microsoft 365. La data da cerchiare sul calendario è il 30 giugno 2027: da quel giorno le applicazioni To Do per Windows, macOS, Android, iOS e Web cesseranno di funzionare. Gli utenti aziendali potranno passare a Microsoft Planner, mentre chi utilizza un account Microsoft personale dovrà cercare un’alternativa.

La decisione chiude una storia iniziata nel 2015, quando Microsoft acquisì 6Wunderkinder, la società tedesca sviluppatrice di Wunderlist. Nel 2017 arrivò To Do, destinato a raccoglierne l’eredità; Wunderlist terminò ufficialmente il proprio ciclo di vita il 7 maggio 2020.

A distanza di quasi 10 anni dal debutto di To Do, Microsoft cambia di nuovo rotta, puntando sulla gestione unificata delle attività attraverso Planner e i servizi Microsoft 365.

Microsoft To Do chiude nel 2027: cosa succede alle attività salvate

La comunicazione ufficiale Microsoft contiene una precisazione fondamentale: le attività e le liste esistenti non saranno migrate automaticamente in Planner. Non si tratta quindi di un semplice aggiornamento dell’interfaccia o della sostituzione di un’applicazione con un’altra.

Per gli account aziendali e scolastici, le attività To Do esistenti resteranno consultabili e gestibili attraverso Planner fino al 30 giugno 2027. Successivamente, anche tale modalità di accesso scomparirà. Le nuove attività personali create in Planner, invece, saranno archiviate direttamente in un piano privato gestito dal nuovo servizio.

Microsoft precisa che la chiusura delle applicazioni non comporterà automaticamente la cancellazione dei dati: il sottostante servizio To Do, le API e i meccanismi di sincronizzazione seguiranno calendari di dismissione separati, ancora da comunicare.

Microsoft Planner sostituirà To Do, ma soltanto per alcuni utenti

A partire da dicembre 2026, Microsoft inizierà a distribuire una versione rinnovata della sezione My tasks (Le mie attività) di Planner, dedicata alla gestione degli impegni individuali. Arriveranno una visualizzazione principalmente basata su elenchi, la possibilità di contrassegnare le attività con una stella e una sezione separata per i compiti assegnati da altri utenti.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, tuttavia, la novità riguarda gli account professionali e scolastici abilitati a Planner.

Per gli utenti che accedono con account Microsoft personali, compresi gli abbonati Microsoft 365 Personal e Family, non esiste invece una sostituzione diretta: Planner non supporta tali account.

Chi utilizza To Do per gestire spese, appuntamenti familiari, scadenze e liste della spesa perderà uno strumento senza ricevere una soluzione Microsoft equivalente.

Planner non offre tutte le funzionalità di Microsoft To Do

Il passaggio presenta limitazioni anche per le organizzazioni: Planner gestisce attività condivise e assegnazioni, ma i suoi promemoria funzionano diversamente dagli avvisi programmabili individualmente in To Do. Inoltre, le autorizzazioni e le appartenenze alle liste condivise non saranno trasferite.

Mancano equivalenti diretti per i gruppi di liste To Do; le categorie di Planner non si sincronizzano con quelle di Outlook e i nuovi piani privati non supportano attualmente gli allegati. Microsoft non prevede neppure funzionalità equivalenti per stampare le liste o inviarle tramite email.

Un’altra differenza riguarda l’utilizzo senza connessione: non sono previste applicazioni desktop native di Planner per Windows e macOS come sostitute di To Do, mentre le versioni Web e Teams non garantiscono funzionalità offline equivalenti.

Per comprendere la portata del cambiamento basta ricordare come Microsoft avesse progressivamente integrato To Do in Outlook, rendendo accessibili dalla posta elettronica anche le attività e i messaggi contrassegnati per un successivo intervento.

Come esportare le attività prima della chiusura

Microsoft promette uno strumento di esportazione dei dati To Do prima del 30 giugno 2027; al 19 novembre 2026, tuttavia, non ha ancora pubblicato istruzioni operative, formati supportati e limitazioni.

Esportare non significherà trasferire automaticamente il contenuto in Planner, né Microsoft garantisce che altri programmi potranno importare direttamente i dati ottenuti. Per le aziende è quindi opportuno censire liste condivise, attività importanti e integrazioni applicative, verificando inoltre i requisiti di conservazione e conformità.

Gli amministratori dovrebbero controllare licenze e accesso a Planner, oltre alle eventuali automazioni che dipendono dai servizi To Do. Gli utenti privati, invece, dovrebbero iniziare a individuare per tempo un’applicazione alternativa, senza eliminare le liste originali prima di aver verificato la completezza del trasferimento.

Microsoft unifica le attività e prepara l’integrazione con Copilot

La chiusura di To Do rientra in un progetto più ampio, illustrato da Microsoft: l’introduzione degli unified plans, una base comune per attività individuali, pianificazione collaborativa e funzionalità avanzate di Planner.

Microsoft intende superare la separazione tecnica fra To Do, piani Planner di base e piani premium, spostando progressivamente le funzionalità verso un’infrastruttura condivisa basata su Azure. Le nuove Microsoft Graph API unificate, già disponibili in versione beta, permetteranno agli sviluppatori di interagire con attività e piani attraverso interfacce comuni. Sono previste anche integrazioni con Power Automate e server MCP per gli agenti AI.

Per le aziende, Planner potrà – in prospettiva – diventare uno strumento più completo; per milioni di utenti che cercano soltanto uno strumento per gestire una lista di cose da fare, la scomparsa di To Do rischia invece di trasformare una soluzione semplice in un problema da risolvere.