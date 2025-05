Microsoft vuole aggiornare tutto il software sul vostro PC Windows: ecco come

Microsoft ha annunciato l’arrivo di una nuova piattaforma per la gestione degli aggiornamenti software, costruita sull’infrastruttura esistente di Windows Update, con l’obiettivo di unificare e razionalizzare l’intero ecosistema di adeguamento dei programmi installati. L’iniziativa vuole rappresentare un passo avanti verso una gestione centralizzata e intelligente degli aggiornamenti di sistema, dei driver e delle applicazioni, un’area che da anni mostra segni di frammentazione.

Un’unica piattaforma per tutti gli aggiornamenti software in Windows

La nuova piattaforma di orchestrazione, attualmente in anteprima privata, si propone come punto di riferimento per gli sviluppatori e i team IT che desiderano integrare i propri processi di aggiornamento all’interno del framework ufficiale di Windows. Utilizzando le API WinRT o appositi comandi PowerShell, chi desidera fornire aggiornamenti appoggiandosi all’infrastruttura di Windows potrà presto farlo.

Lo strumento di scansione si occupa di gestire l’aggiornamento di ciascun sistema Windows in maniera dinamica, tenendo conto di variabili quali stato della batteria e alimentazione, condizioni di rete, attività dell’utente, attività della CPU e larghezza di banda.

L'”orchestratore” messo a disposizione da Microsoft non si limita a distribuire aggiornamenti: gestisce in modo nativo anche operazioni spesso delegate agli sviluppatori, come:

Programmazione intelligente dei riavvii

Notifiche integrate nel sistema

Gestione dei fallimenti e ritentativi

Storico centralizzato degli aggiornamenti visibile nelle impostazioni di Windows

L’azienda di Redmond fornisce così un’alternativa efficace allo sviluppo di soluzioni personalizzate per il deployment, la pianificazione e il logging, semplificando l’integrazione di software di terze parti.

Integrazione con l’ecosistema Windows

L’iniziativa promossa da Microsoft si integra con gli strumenti già esistenti come Winget, Microsoft Store e persino con package manager di terze parti come Chocolatey e Scoop, potenziando l’ecosistema senza limitarne la flessibilità. Il supporto è garantito per applicazioni Win32 tradizionali, APPX e MSIX, consolidando una copertura ampia per gli scenari aziendali e consumer.

L’obiettivo della società guidata da Satya Nadella consiste nell’offrire una gestione coerente per tutte le componenti aggiornabili su Windows 11. Il nuovo orchestratore agisce come coordinatore centrale tra i vari strumenti, garantendo agli amministratori IT un piano di controllo unificato e agli utenti finali un’esperienza di aggiornamento semplificata e prevedibile.

“Gli aggiornamenti nel mondo Windows possono sembrare un’esperienza frammentata. Per risolvere questo problema, stiamo costruendo una piattaforma intelligente e unificata in grado di orchestrare qualsiasi aggiornamento – applicazioni, driver, e così via – insieme agli aggiornamenti di Windows“, si fa presente da Microsoft.