Miglior Conto Deposito senza vincoli: interessi al 4% con Banca Aidexa

Arriva da Banca Aidexa la proposta migliore per i risparmiatori alla ricerca di un Conto Deposito libero e senza vincoli in grado di garantire un ottimo rendimento oltre che l’assenza di rischi di alcun tipo, grazie alla garanzia del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Con Conto Deposito X Risparmio Libero, infatti, Banca Aidexa mette a disposizione un tasso di interesse del 4% lordo sul capitale depositato, con liquidazione trimestrale degli interessi e senza alcun costo da sostenere.

Si tratta della soluzione giusta per sfruttare un tasso di interesse elevato, senza rischi e senza vincoli. Ogni 10.000 euro depositati con Banca Aidexa è possibile ottenere 276 euro netti all’anno. Con un deposito di 100.000 euro (integralmente tutelato dal FITD) è, quindi, possibile ottenere 2.760 euro netti in un anno.

Per aprire Conto Deposito X Risparmio Libero è sufficiente accedere al sito ufficiale di Banca Aidexa, tramite il link riportato qui di sotto.

Conto Deposito senza vincoli di Banca Aidexa: ora con interessi al 4%

Con Banca Aidexa è possibile, quindi, accedere a un Conto Deposito:

completamente privo di vincoli e, quindi, con la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il capitale deposito

senza costi di alcun tipo al netto della sola imposta di bollo prevista dalla normativa

tutelato fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi

con interessi al 4%

con liquidazione degli interessi su base trimestrale

possibilità di vincolare il capitale depositato per ottenere interessi fino al 5,5%

Per aprire il Conto Deposito X Risparmio Libero di Banca Aidexa è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile di seguito. Non è necessario aprire un nuovo conto corrente e non ci sono costi iniziali di alcun tipo. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.