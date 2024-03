Migliora le tue abilità con i corsi di selfie e video-selfie di Domestika

I corsi di selfie non sono più solo una moda, ma un vero e proprio strumento di comunicazione personale e professionale. Con l’esplosione dei social media, la capacità di presentarsi al meglio attraverso un selfie o un video-selfie è diventata essenziale. Domestika ti offre questa opportunità.

Perché conviene iscriversi ai corsi di selfie di Domestika

Il corso “Selfie e video selfie professionali per Instagram” di Domestika, guidato dall’esperta fotografa Mina Barrio, è l’occasione per diventare un professionista in questo particolare settore.

Con uno sconto dell’88%, questo corso è un investimento minimo per un ritorno massimo, disponibile ora a soli 6,99€.

Mina Barrio, con la sua esperienza nel campo della fotografia di prodotti e dei social media, ha strutturato un percorso formativo che trasforma ogni allievo in un narratore visivo su Instagram. Il corso si articola in 20 lezioni dinamiche e 14 download pratici, che includono tutorial su come catturare l’attenzione con la propria immagine, tecniche innovative per selfie e video-selfie, e consigli per trasmettere un messaggio efficace attraverso le foto.

Gli allievi di Mina hanno dimostrato con i loro lavori quanto sia ampia la gamma di espressioni creative ottenibili, applicando le competenze acquisite in campi diversi, dalla pubblicità alla fotografia artistica.

Questo corso è perfetto per chiunque voglia migliorare la propria immagine su Instagram, dai designer agli imprenditori, dagli artisti agli influencer. Non è necessario avere esperienze precedenti, basta uno smartphone e il desiderio di creare.

Con oltre 33,000 studenti soddisfatti e una valutazione positiva del 98%, il corso di Mina Barrio si conferma come una scelta eccellente per chi desidera comunicare in modo autentico e avvincente, migliorando la propria presenza online.

Iscriviti ai corsi di selfie di Domestika: è l’opportunità che aspettavi per esprimerti con originalità e coinvolgere il tuo pubblico su Instagram. Dopo averlo frequentato, riuscirai a trasformare ogni tuo scatto in un’opera d’arte.