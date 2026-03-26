Migliore offerta di Pasqua: acquista la licenza Office 2021 Pro a soli 30€ e Windows 11 Pro a 12€

Una delle suite Office più diffuse continua a distinguersi tra gli utenti attenti al risparmio: è disponibile una licenza a vita per MS Office 2021 Professional a soli 30,25€, senza alcun costo di abbonamento ricorrente. Grazie ai Saldi di Pasqua sulle chiavi Microsoft proposti da Godeal24, piattaforma di riferimento per chi desidera ottimizzare i propri acquisti digitali. Supera definitivamente le versioni obsolete di Office: questa offerta rappresenta circa il 90% di sconto rispetto al prezzo di listino, con la possibilità di acquistare più licenze a partire da soli 25€.

Office 2021 Professional include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access, garantendo una suite completa per ogni esigenza operativa. La soluzione offre un’interfaccia intuitiva basata su ribbon, strumenti avanzati di formattazione e funzionalità evolute per la gestione dei dati, ideali anche in ambito professionale e aziendale.

Si tratta di un acquisto una tantum, installabile su un singolo PC Windows. Il processo di installazione è semplice e immediato: è sufficiente riscattare la chiave prodotto tramite un account Microsoft, scaricare il software e completare l’attivazione.

Una volta installato, il prodotto continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza e miglioramenti di stabilità, senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti mensili o utilizzare costantemente servizi cloud.

Per qualsiasi necessità, è possibile contattare il servizio clienti Godeal24, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il momento migliore per liberarsi dall’abbonamento. Un solo pagamento per l’uso a vita

Se il tuo computer utilizza ancora una versione precedente di Windows, è probabile che tu abbia già considerato un aggiornamento; tuttavia, il costo elevato di un nuovo sistema operativo può spesso portare a rimandare questa scelta.

Proprio per questo, questa offerta risulta particolarmente interessante: per un periodo limitato, Windows 11 Pro è disponibile al prezzo di 12,25€ (MSRP: 199€).

Se il tuo PC soddisfa i requisiti di compatibilità, si tratta della soluzione più semplice ed efficace per offrire al tuo sistema un aggiornamento moderno e performante.

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Perché Scegliere Godeal24

Godeal24 si distingue per la fornitura di licenze software garantite con consegna digitale, senza alcun costo di spedizione. Oltre al prezzo della chiave di licenza, non sono previste commissioni aggiuntive. Il servizio include inoltre consulenza gratuita da parte di un team di assistenza professionale, disponibile sia per informazioni pre-acquisto sia per il supporto post-vendita.

L’impegno di Godeal24 verso la soddisfazione del cliente è confermato da migliaia di recensioni verificate e da un eccellente punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot.

Per chi è alla ricerca di una soluzione conveniente e affidabile per attivare in modo permanente la propria licenza, Godeal24 rappresenta una scelta ideale. Tutte le chiavi sono prodotti Microsoft autentici: si consiglia quindi di approfittare dell’offerta finché il codice sconto è ancora valido.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com

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