Migliore VPN per l'Italia: c'è ExpressVPN in sconto del 49%

La migliori VPN per l’Italia è in offerta: in questo momento, ExpressVPN è attivabile con il 49% di sconto andando a scegliere l’abbonamento annuale, che include anche 3 mesi gratis extra, per un totale di 15 mesi. La promozione taglia il costo della VPN fino a 6,24 euro al mese.

Per tutti gli utenti, inoltre, c’è la possibilità di “provare” il servizio grazie alla garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione dell’offerta. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile dal link qui di sotto.

VPN per l’Italia: ExpressVPN è in offerta

ΕxpressVPN è da tempo considerata come una delle migliori VPN sul mercato, in particolare per chi vive all’estero e ha bisogno di geolocalizzare la propria posizione in Italia. Il servizio, infatti, ha un network di server diffuso in modo capillare nel nostro Paese, permettendo a tutti i suoi utenti di “spostare” l’IP in Italia in modo molto semplice.

In più, la VPN aggiunge un’elevata protezione della connessione, con la crittografia e una politica no log. La connessione tramite rete VPN avviene senza limiti di banda. Da notare che ExpressVPN è disponibile su tutti i principali sistemi operativi grazie alle app disponibili per i vari sistemi operativi.

Sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN è disponibile con un prezzo scontato di 6,24 euro al mese. Si tratta di un taglio del 49% del prezzo rispetto all’abbonamento mensile. La promozione è vincolata all’attivazione dell’abbonamento annuale che aggiunge anche 3 mesi gratis, per una sottoscrizione totale di ben 15 mesi a prezzo bloccato. L’offerta è attivabile di seguito.

ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Da notare, inoltre, che è prevista la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in tre rate senza interessi e in modo sicuro direttamente con PayPal.

