Le migliori crypto in uscita su Binance

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo, il punto di riferimento per chi vuole comprare, vendere e scambiare crypto in modo rapido e sicuro.

Nato nel 2017 grazie a Changpeng Zhao (CZ), in pochi anni è diventato la piattaforma più usata dai trader grazie alla sua liquidità elevata, le commissioni basse e un’ampia selezione di token sempre in aggiornamento.

Oltre al classico trading, l’exchange offre una serie di strumenti pensati per chi vuole fare di più con le proprie crypto. Con Binance Launchpad, ad esempio, è possibile investire in nuovi progetti prima del loro listing ufficiale.

Solitamente, gli asset che ottengono il listing su questa piattaforma sono soliti godere di una notevole crescita, per questo per i trader una strategia interessante consiste nel posizionarsi in anticipo sulle criptovalute che usciranno su Binance.

Alcuni asset godono di un’esplosione iniziale dovuta all’hype del listing, mentre altre riescono a costruire un ecosistema solido e a mantenere un trend di crescita costante.

Tuttavia, non tutte le criptovalute in listing su Binance hanno successo. Data l’elevata volatilità del mercato, i nuovi token possono subire crolli notevoli, pertanto i trader devono comunque fare le dovute ricerche e tenere conto dei rischi, prima di investire.

È quindi fondamentale comprendere quali asset abbiano realmente basi solide per un futuro di sviluppo. In questa guida analizziamo le presale delle criptovalute più promettenti che arriveranno sull’exchange, valutando il loro potenziale, i casi d’uso e le prospettive di crescita.

Cinque nuove crypto in uscita su Binance

Dei vari progetti che arriveranno su Binance, i più promettenti sono Solaxy, Bitcoin Bull, BEST Token, MIND of Pepe e Meme Index.

Queste cinque criptovalute hanno caratteristiche diverse che possono attirare diverse tipologie di trader, dagli appassionati di meme coin, agli amanti delle nuove tecnologie come blockchain e intelligenza artificiale.

Progetto Nome token Caratteristica principale Dollari raccolti in presale Valore token attuale Solaxy SOLX Una rete layer-2 costruita su Solana per velocizzare le transazioni. 22 milioni 0,001638 dollari Bitcoin Bull BTCBULL Una meme coin che permette di ottenere BTC tramite airdrop. 2 milioni 0,00237 dollari BEST Token BEST Il token nativo del wallet non-custodial Best Wallet. 10 milioni 0,024025 dollari Mind of Pepe MIND Un progetto che unisce le meme coin a tema Pepe The Frog con l’intelligenza artificiale. 6 milioni 0,0033454 dollari Meme Index MEMEX Una piattaforma che fornisce indici per investire in panieri di meme coin e ridurre i rischi. 4 milioni 0,0162933 dollari

Solaxy: una rete layer-2 per velocizzare Solana

Sebbene sia una delle blockchain più veloci del settore, Solana spesso deve affrontare problemi di traffico dovuto alla vasta quantità di meme coin create e lanciate attraverso Pump.fun.

Di conseguenza, i trader che operano su Solana si trovano quindi a non poter godere delle transazioni rapide tipiche della blockchain.

Per questo un team esterno ha deciso di creare Solaxy, una rete Layer-2 progettata per ottimizzare l’efficienza della blockchain principale.

La soluzione proposta da Solaxy prevede un innovativo sistema di batch processing, un protocollo che consente di aggregare più transazioni prima di registrarne l’esecuzione sulla Layer-1, riducendo così i costi di gas e migliorando la velocità complessiva della rete.

E per quanto riguarda la sicurezza? L’intenzione del team di Solaxy è quella di ancorare i batch delle transazioni alla mainnet, per garantire un alto livello di protezione dei dati.

Queste caratteristiche hanno attirato le attenzioni dei trader, portando Solaxy a raccogliere più di 22 milioni di dollari in presale.

Il token nativo SOLX, necessario per pagare le gas fee sulla layer-2, viene venduto al costo attuale di 0,001638 dollari, rivelandosi una delle crypto in uscita su Binance più convenienti per chi desidera diversificare il proprio wallet.

I trader che investono nella presale possono fare staking dei token SOLX acquistati, per ottenere ricompense passive in base all’APY.

Cosa distingue Solaxy dalle altre cripto in uscita su Binance?

Rete layer-2 su Solana con riduzione dei costi di transazione grazie al batch processing

Sicurezza delle transazioni garantita dall’ancoraggio crittografico alla mainnet di Solana

Bitcoin Bull: un progetto basato sugli airdrop

Il Bitcoin è la criptovaluta più importante sul mercato, nonché la più costosa. Al momento, il BTC ha un valore di circa 96.000 dollari e secondo gli analisti, potrebbe crescere nel 2025 fino a tornare sopra i 105.000 dollari, per poi raggiungere i 150.000 dollari.

Dato il suo valore alto, il Bitcoin risulta poco accessibile ai piccoli trader, un problema che il progetto Bitcoin Bull vuole risolvere tramite airdrop di BTC.

L’idea è questa: ogni volta che il Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico (ad esempio 150.000 dollari), Bitcoin Bull distribuirà BTC con un airdrop ai titolari del token nativo BTCBULL.

Si tratta di un meccanismo interessante, in quanto consente di investire in Bitcoin senza effettivamente comprare la criptovaluta.

Inoltre, Bitcoin Bull prevede un meccanismo di burning dei token che verrà utilizzato dal team di sviluppo per ridurre progressivamente l’offerta di BTCBULL, creando una pressione deflazionistica che potrebbe favorire un apprezzamento del suo valore nel tempo.

Attualmente in fase di presale, Bitcoin Bull ha raccolto oltre 2 milioni di dollari. Il valore del token BTCBULL è ancora molto basso, in quanto viene venduto a 0,00237 dollari.

Il progetto potrebbe coinvolgere i trader interessati agli airdrop, inoltre il meccanismo di burning potrebbe dare al valore del BTCBULL una spinta notevole dopo il lancio. Non manca la possibilità di fare staking, comprando il token in presale.

Cosa distingue Bitcoin Bull dalle altre cripto in uscita su Binance?

Airdrop di BTC quando il Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico.

Meccanismo di burning per ridurre l’offerta e potenziale crescita del valore

BEST Token: un token con vantaggi per gli utenti di Best Wallet

Probabilmente i trader che ci leggono conosceranno Best Wallet, un wallet non-custodial particolarmente apprezzato per le sue funzionalità interessanti e per la sua interfaccia user-friendly.

Il team di Best Wallet ha creato un nuovo token dedicato proprio agli utenti del portafoglio. Il BEST Token, venduto in presale a un valore attuale di 0,024025 dollari, permette di ottenere diversi vantaggi all’interno dell’ecosistema.

La funzione più interessante offerta da BEST consiste nella partecipazione alla governance della piattaforma Best Wallet.

Questo permette ai titolari di BEST di votare sulle decisioni strategiche relative allo sviluppo del wallet, così come di altre app a esso legate come la Best Card e l’exchange integrato.

Inoltre, il token BEST permette di sfruttare al massimo la funzione Upcoming Tokens, tramite cui gli utenti possono accedere in anteprima alle presale di nuovi progetti direttamente dall’app di Best Wallet.

Infine, il BEST consentirà di risparmiare sulle transazioni su Best Wallet, grazie a costi ridotti che potrebbero rivelarsi vantaggiosi per chi è solito scambiare criptovalute su base giornaliera. Come le altre nuove crypto in uscita su Binance, anche il BEST si può mettere in staking.

Parlando di numeri, il progetto ha raccolto più di 10 milioni di dollari, attirando sia gli utenti di Best Wallet, sia i trader in cerca di nuovi token.

Cosa distingue Best Wallet dalle altre cripto in uscita su Binance?

Accesso alla governance con diritto di voto sulle decisioni di Best Wallet.

Commissioni ridotte per le transazioni all’interno dell’ecosistema.

Mind of Pepe: l’unione tra meme coin e intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è ormai diventata una tecnologia largamente utilizzata in diversi campi lavorativi, così come nella vita quotidiana.

Anche nel settore delle criptovalute, l’IA sta ottenendo sempre più visibilità, specialmente grazie ad agenti automatizzati in grado di aiutare i trader nelle loro operazioni e nelle analisi degli asset.

Tra le crypto in uscita su Binance, MIND of Pepe si differenzia in quanto una delle poche che unisce intelligenza artificiale e meme coin in un ecosistema innovativo.

L’obiettivo del progetto è creare un AI Agent in grado di assistere i trader con analisi di mercato avanzate e allo stesso tempo di interagire con la community sui social tramite dei meme della rana Pepe.

Sulla carta, l’AI Agent sembra promettente, in quanto potrà svolgere alcuni compiti avanzati come la gestione del wallet dei trader e la creazione di nuovi token in modo automatico. Questi token saranno accessibili in anticipo ai membri della community di MIND of Pepe.

Per accedere alle funzionalità dell’AI Agent ed entrare a far parte della community del progetto, occorre comprare il token MIND, attualmente venduto a un valore di 0,0033454 dollari con la possibilità di fare subito staking.

In generale, c’è un buon interesse dei trader per il progetto, come si può vedere dalla presale che ha raccolto più di 6 milioni di dollari.

MIND of Pepe può risultare un buon investimento per i trader appassionati di intelligenza artificiale, così come per gli amanti delle meme coin a tema Pepe The Frog.

Cosa distingue MIND of Pepe dalle altre cripto in uscita su Binance?

Permette di avvalersi di un AI Agent per il trading, l’analisi di mercato e l’interazione con la community.

L’AI Agent può creare nuovi token e fornire accesso anticipato ai titolari del MIND.

Meme Index: una piattaforma per investire sulle meme coin

Meme Index si presenta come un progetto innovativo nel settore delle criptovalute, introducendo un meccanismo ispirato agli ETF tradizionali, ma applicato al mercato delle meme coin.

L’idea alla base è quella di offrire ai trader un modo semplice ed efficiente per diversificare il proprio portafoglio, per mitigare i rischi legati agli investimenti sulle meme coin.

Fin dalla fase di presale, il progetto ha attirato un forte interesse, raccogliendo quasi 4 milioni di dollari grazie alla sua proposta di valore unica.

Il funzionamento di Meme Index è basato sulla suddivisione delle meme coin in quattro indici distinti, ognuno pensato per rispondere a differenti strategie di investimento. Ad esempio, l’indice Titan raccoglie le meme coin più consolidate, come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), garantendo maggiore stabilità nel lungo periodo.

Al contrario, per chi cerca asset emergenti con un alto potenziale di crescita, l’indice Moonshot rappresenta una soluzione più dinamica.

Grazie a questa struttura, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare il proprio portafoglio in base alla loro propensione al rischio, ottimizzando così la gestione del capitale.

Il token di utilità MEMEX permette di accedere agli indici e partecipare al sistema di governance decentralizzata per votare sull’inclusione di nuove meme coin negli indici esistenti. Il token ha un valore attuale di 0,0162933 dollari e si può mettere in staking comprandolo in presale.

Cosa distingue Meme Index dalle altre cripto in uscita su Binance?

Accesso a indici diversificati di meme coin senza acquisto diretto.

Voto di governance per l’inclusione di nuove meme coin.

Ogni quanto escono nuove criptovalute su Binance?

In generale, i nuovi listing su Binance vengono pubblicati ogni settimana, a seconda delle opportunità e della qualità dei progetti in fase di selezione.

L’exchange applica criteri di selezione rigorosi, valutando attentamente ogni progetto prima di aggiungerlo alla propria piattaforma.

L’obiettivo è garantire liquidità, sicurezza e reale utilità del token, evitando asset poco solidi o privi di un’adozione concreta.

Tra i fattori più importanti che Binance analizza ci sono:

Domanda di mercato : l’interesse del progetto da parte della sua community e da parte dei trader.

: l’interesse del progetto da parte della sua community e da parte dei trader. Liquidità : i volumi di scambio per sostenere il trading su un exchange di alto livello.

: i volumi di scambio per sostenere il trading su un exchange di alto livello. Utilità e innovazione : le soluzioni proposte dalla criptovalute e il suo caso d’uso.

: le soluzioni proposte dalla criptovalute e il suo caso d’uso. Sicurezza della rete: viene valutata l’affidabilità della blockchain su cui è sviluppato il token.

Alcuni asset vengono inseriti nella Innovation Zone, un’area dedicata a token emergenti e più volatili, mentre altri vengono direttamente lanciati nelle sezioni principali dell’exchange.

Perché investire nelle criptovalute in uscita su Binance

Il listing su uno degli exchange più importanti al mondo è un trampolino di lancio ambito per i nuovi token, in quanto può dare visibilità e far crescere la domanda iniziale.

I trader sanno bene che le criptovalute su Binance possono beneficiare del cosiddetto effetto listing e vedere il loro valore salire rapidamente subito dopo il lanico.

Questo avviene perché Binance rende le nuove criptovalute accessibili a milioni di trader in tutto il mondo, generando un’impennata di interesse e volumi di scambio.

Certo, non tutte le crypto mantengono il trend positivo nel lungo periodo, quindi occorre muoversi con una certa strategia ed effettuare le dovute analisi di mercato.

Bisogna sempre tenere conto che anche se una criptovaluta supera la selezione e ottiene il listing su Binance, non è detto che poi cresca automaticamente.

La volatilità intrinseca del mercato influenza tutti gli asset, anche quelli che sembrano più promettenti.

Come trovare nuove criptovalute che arriveranno su Binance?

In generale, ci sono diversi modi per individuare nuovi asset presto arrivare sull’exchange.

Le strategie migliori includono il monitoraggio di Binance Launchpad, la ricerca tra le presale di nuovi token e l’osservazione di quelli che stanno guadagnando attenzione su altri exchange o piattaforme decentralizzate.

Binance Launchpad

Uno dei metodi più sicuri per individuare criptovalute con il potenziale per ottenere un listing su Binance è Launchpad.

Si tratta della piattaforma ufficiale dell’exchange che permette di investire in progetti prima del loro debutto ufficiale.

Qui, i trader possono acquistare nuovi token a un valore iniziale prestabilito, spesso molto più basso rispetto a quello previsto per il lancio sul mercato.

Accedere a Launchpad è molto semplice, basta comprare e detenere BNB, il token nativo di Binance.

I nuovi token su Launchpad vengono distribuiti in base alla quantità di BNB nel proprio wallet. Una volta completata la fase di distribuzione, il token ottiene il listing su Binance.

Pertanto, tenere d’occhio Launchpad è quindi un’ottima strategia, perché i progetti che passano attraverso questa piattaforma sono già stati selezionati e verificati da Binance, riducendo i rischi rispetto a token sconosciuti o non testati sul mercato.

Cercare e analizzare le presale

Le presale di criptovalute rappresentano un’altra opportunità interessante, in quanto permettono di valutare le caratteristiche del progetto e capire se questo ha il potenziale per ottenere il listing su Binance. Inoltre, le presale danno la possibilità ai trader di comprare i token a un valore basso.

Un buon indizio è il successo della presale di una criptovaluta, ovvero quanti dollari ha raccolto e quanti utenti fanno parte della sua community su social network come Telegram o X.

Non tutte le crypto in presale arrivano su Binance, ma alcuni segnali possono indicare quali hanno più chance di riuscirci: se un progetto ha raggiunto il suo hard cap rapidamente, ha un team trasparente e attivo sui social e supporta BNB o BUSD nei pagamenti, le probabilità di venire considerato per un listing aumentano notevolmente.

Seguire gli annunci ufficiali e i social media di Binance

In generale, i trader esperti seguono gli annunci ufficiali dell’exchange, in modo da scoprire se ci sono novità per quanto riguarda i listing.

Binance annuncia i nuovi listing sul suo blog, Twitter e Telegram, ma spesso lo fa con pochissimo preavviso. Per questo, seguire i social media dell’exchange, così come quelli dei token in presale è altrettanto importante, non solo per ricevere notizie ufficiali, ma anche per individuare quali asset stanno attirando l’interesse della community.

Monitorare le criptovalute emergenti su altri exchange

Un altro metodo efficace per cercare di prevedere listing su Binance è tenere d’occhio le criptovalute che stanno ottenendo buoni risultati su altri exchange importanti come Coinbase, OKX o KuCoin.

Il team di selezione di Binance usa spesso questa strategia: osserva come si comporta sul mercato un determinato token, prima di prenderlo in considerazione per un eventuale listing.

I progetti che registrano alti volumi di scambio e che guadagnano popolarità sono solitamente quelli più ricercati da Binance.

Conclusione

Come abbiamo visto, investire nelle nuove crypto in uscita su Binance può rivelarsi una strategia interessante per chi vuole investire su progetti emergenti e provare a guadagnare dopo il lancio sull’exchange.

Strumenti come Binance Launchpad, il monitoraggio delle presale di successo e l’analisi delle tendenze di mercato, sono tutte strategie utilizzate per provare a individuare in anticipo quali criptovalute

Le criptovalute in presale che abbiamo presentato in questo articolo stanno avendo un buon successo tra i trader e presentano dei casi d’uso interessanti. Per questo hanno tutte le carte in regola per uscire su Binance al termine della loro raccolta fondi.

Ovviamente, invitiamo i trader a tenere conto dei rischi legati alla volatilità del mercato e a fare sempre investimenti oculati.

Domande frequenti

Dove posso trovare l’elenco delle crypto in uscita su Binance?

Le nuove crypto in uscita su Binance vengono annunciate direttamente sui canali ufficiali dell’exchange, come il blog, Twitter e Telegram. Gli annunci vengono pubblicati con breve preavviso, quindi per rimanere aggiornati è fondamentale seguire Binance e attivare le notifiche.

Anche piattaforme come CoinMarketCap e CoinGecko aggiornano rapidamente i nuovi listing, fornendo dettagli sui token appena introdotti. Inoltre, le community crypto su social media e forum possono offrire rumors interessanti sulle criptovalute che potrebbero essere listate a breve.

Ogni quanto Binance aggiunge nuove criptovalute?

Non esiste una frequenza fissa, ma Binance lancia nuove criptovalute ogni settimana, a seconda delle opportunità disponibili.

L’exchange valuta con attenzione ogni progetto prima di introdurlo sulla piattaforma, prendendo in considerazione fattori come domanda di mercato, utilità del token e solidità del team.

Conviene investire nelle crypto appena listate su Binance?

Investire in una crypto appena listata su Binance può essere redditizio, ma richiede una certa attenzione.

Spesso, nei primi minuti dal lancio, il token registra un forte rialzo iniziale, un fenomeno noto come effetto listing.

Non tutti gli asset però mantengono questa crescita nel lungo periodo, e alcuni subiscono rapide correzioni di valore.

Per questo motivo, è importante analizzare i nuovi progetti prima di investire, valutando la sua solidità, la roadmap e il livello di interesse del mercato.

Come vengono scelte le crypto che verranno listate su Binance?

Binance utilizza un processo di selezione rigoroso per decidere quali criptovalute lanciare sul suo exchange, valutando aspetti come liquidità, sicurezza della rete, adozione e innovazione del progetto. I token con un forte supporto della community e un utilizzo chiaro hanno più possibilità di essere accettati.

Alcune criptovalute vengono introdotte nella Innovation Zone, una sezione riservata ai progetti con maggiore volatilità, mentre altre entrano direttamente nei mercati principali dell’exchange.

Come posso comprare una crypto in uscita su Binance in anticipo?

Acquistare una criptovaluta appena lanciata su Binance in anticipo richiede una certa strategia. È fondamentale seguire gli annunci ufficiali, verificare l’orario esatto del listing e avere fondi già disponibili sull’account per evitare ritardi.

Quando il trading si apre, il valore di un asset può variare rapidamente, quindi impostare un ordine immediatamente può fare la differenza.

Inoltre, alcune crypto vengono distribuite in pre-listing tramite il Binance Launchpad, offrendo un’opportunità per ottenere token prima che siano disponibili al pubblico, a patto che i trader abbiano nel proprio wallet il token nativo BNB.