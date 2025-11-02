Milan-Roma gratis su DAZN: come vedere la partita in chiaro senza abbonamento

La partita Milan-Roma, posticipo serale della 10^ giornata di Serie A in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45, sarà trasmessa gratuitamente su DAZN. È la prima delle cinque partite della stagione 2025/26 che la piattaforma streaming trasmetterà in chiaro senza abbonamento nell’ambito dell’accordo sui diritti della Serie A fino al 2029. Nello specifico occorre fare riferimento al pacchetto “Try and Buy”, che permette a DAZN di trasmettere in chiaro fino a cinque partite di campionato ogni stagione.

Come vedere Milan-Roma gratis su DAZN

La visione gratuita del match Milan-Roma su DAZN richiede un account registrato e l’accesso alla modalità gratuita della piattaforma.

Per gli utenti senza account

Collegarsi alla pagina DAZN dedicata al match Milan-Roma.

Cliccare sul pulsante Registrati gratis .

. Inserire il proprio indirizzo e-mail nel campo Email .

. Pigiare su Continua .

. Inserire una password e premere su Continua .

e premere su . Completare l’iscrizione tramite il link ricevuto via e-mail da DAZN.

ricevuto via e-mail da DAZN. Collegarsi alla diretta della partita da sito o app DAZN prima dell’inizio del match (il collegamento avrà inizio alle 19:30).

Per gli utenti con account ma senza abbonamento

Collegarsi alla pagina iniziale di DAZN.

Effettuare l’accesso con le proprie credenziali.

Collegarsi alla diretta della partita prima dell’inizio del match (il collegamento inizierà alle 19:30 con la trasmissione Fuoriclasse).

Per gli utenti con account e abbonamento Sports, Goal o MyClubPass

Collegarsi alla home page della piattaforma streaming DAZN da sito o app.

Effettuare l’accesso al proprio account inserendo nome utente e password.

Collegarsi alla diretta del match prima del calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 (primo collegamento a partire dalle 19:30 per l’inizio della trasmissione Fuoriclasse).

La telecronaca del big match Milan-Roma della 10^ giornata di Serie A sarà a cura di Pierluigi Pardo, al cui fianco per il commento tecnico ci sarà l’ex calciatore Emanuele Giaccherini. Prima del fischio d’inizio della partita, tutti gli utenti iscritti potranno seguire un ampio pre-partita con la trasmissione Fuoriclasse condotta da Diletta Leotta: gli ospiti in studio saranno Federica Zille, Andrea Stramaccioni e Massimo Ambrosini.