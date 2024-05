Cerchi un nuovo mini PC da posizionare sulla scrivania? Ne vorresti uno dal design più accattivante e meno anonimo? Lo hai trovato! L’ACEMAGIC S1 è un computer compatto dotato, tra le varie cose, di un piccolo display LCD sul case che può essere personalizzato per mostrare dettagli riguardanti il PC o informazioni come data e ora.

Quanto costa? Solo 229 euro applicando manualmente il coupon di 100 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo. È venduto da TELLEFONIO, venditore professionale con 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Un mini PC con un design unico: l’ACEMAGIC S1 è scontato di 100€ su Amazon

L’ACEMAGIC S1 è un mini PC compatto ideale per l’ufficio, la casa o l’intrattenimento multimediale. È dispositivo versatile che può gestire una vasta gamma di attività, soprattutto quelle quotidiane di base come navigazione web, social network, visione di contenuti in streaming e produttività con la suite Office.

All’interno del suo case compatto, l’ACEMAGIC S1 racchiude un processore Intel Alder Lake di 12ª generazione che offre buone prestazioni e efficienza energetica. Con un massimo di 3,6 GHz di frequenza di clock e 4 core e 4 thread, questo processore – come anticipato poco sopra – se la cava perfettamente quando messo alla prova con attività come navigazione web, lavoro d’ufficio, editing multimediale e persino giochi leggeri.

Il mini PC viene fornito di serie con 16GB di RAM DDR4, che garantisce un multitasking fluido e tempi di caricamento rapidi. Lo storage interno è fornito da un SSD M.2 da 512 GB, che offre spazio sufficiente per il sistema operativo, le applicazioni e i file personali.

Il computer desktop di ACEMAGIC dispone di una ampia gamma di opzioni di connettività per soddisfare tutte le esigenze. Include due porte HDMI per collegare monitor o TV, quattro porte USB-A per periferiche esterne e due porte Gigabit Ethernet per connessioni di rete cablate veloci. Inoltre, supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 per connessioni wireless veloci e stabili.