Mini PC ACEMAGIC con 16 GB di RAM, sconto coupon da 140 €

Perché continuare ad occupare tutto quello spazio sulla scrivania quando si può optare per un computer molto più piccolo? Il concetto di mini PC ormai fa ampiamente parte della mentalità di diverse persone, soprattutto di coloro che amano avere un setup pulito. Oggi siamo al cospetto di un prodotto molto interessante che fa parte del marchio ACEMAGIC.

Questo piccolo computer, provvisto di ottime specifiche tecniche ma soprattutto di un design molto bello da vedere, è arrivato in sconto su Amazon. Bastano infatti solo 260 € per acquistarlo, siccome c’è un coupon sconto da 140 € da applicare direttamente nella pagina Amazon. Arriverà a casa vostra al massimo entro il 6 gennaio, peraltro con un anno di garanzia incluso.

Il mini PC è in sconto, ACEMAGIC ha fatto un capolavoro

Insieme alla sua estetica, caratterizzata dall’illuminazione LED, questo mini PC offre anche ottime specifiche. Si parte da un processore Intel Alder Lake N95 per finire con 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD NVMe.

Ovviamente non mancano le varie possibilità di connessione siccome ci sono tutte le porte disponibili.

Bisogna infine distaccarsi dall’ideale di computer tradizionale e scegliere una strada alternativa che potrebbe essere molto più comoda. Questo prodotto di ACEMAGIC consente a tutti di scoprire una nuova comodità, ovvero quella di avere un prodotto piccolo e all’occorrenza trasportabile in maniera semplice. Il mini PC infatti può essere staccato dai cavi collegati al proprio display per essere portato magari sul posto di lavoro a casa di un amico in tutta tranquillità.

Oggi peraltro quello che stupisce è il prezzo di vendita che con il coupon da 140 € arriva addirittura a 260 € in totale. Una volta ordinato, basterà aspettare al massimo un paio di giorni per averlo a casa e ci sarà anche un anno di garanzia disponibile.

