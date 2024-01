Il mercato dei mini PC è in costante crescita e di conseguenza le aziende sfornano soluzioni per cercare di soddisfare tutte le richieste degli utenti. Un brand particolarmente attivo è ACEMAGIC, che con il suo S1 ha fatto davvero centro. Oltre ad una scheda tecnica di assoluto rilievo e al prezzo accessibile (come in questo caso), a spiccare è il design. Sulla parte frontale del case, infatti, è installato un utile display LCD dal quale poter consultare rapidamente dettagli sull’attività del computer (temperatura, CPU, ventole, memoria in uso e così via) ma anche informazioni più generiche, come data e ora.

Il prezzo di listino di questa strepitosa macchina con tanto di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 è di 498€, ma con il doppio sconto Amazon oggi si conclude l’acquisto a poco più di 200€. Applica prima il coupon (50%) e poi il codice promozionale LH2D9WIT (10%).

Il mini PC con display LCD di ACEMAGIC è completo di tutto: usalo sia per l’intrattenimento che la produttività

L’S1 di ACEMAGIC è un computer desktop dal look ispirato e unico. Come anticipato in apertura, sulla parte frontale è installato un display LCD personalizzabile per controllare ora e data, la temperatura del mini PC e così via. E c’è anche la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB, così da poterla abbinare al proprio stile e alla propria postazione di lavoro e/o gaming.

In termini di prestazioni, invece, sotto la scocca c’è il processore Intel Alder Lake N97 di 12a generazione (fino a 3.60 GHz). Questo è ben supportato da 16GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512TB (con possibilità di espansione fino a 2TB). Questa scheda tecnica consente di svolgere in modo fluido tutte le attività di base e regala soddisfazioni anche con software per la produttività (con i dovuti limiti, certo), come quelli per la progettazione e l’editing fotografico.

Anche in termini di connettività, c’è davvero tutto, o quasi: manca solo una USB-C. Oltre al Wi-Fi 6 dual-band e al Bluetooth 5.2, il mini PC è dotato di due porte HDMI 2.0, due porte USB-A 2.0, due porte USB-A 3.0, due porte Ethernet con velocità fino a 1000Mbps e una porta da 3,5mm per gli accessori.

