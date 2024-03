Vuoi aggiornare la tua postazione desktop ma non hai molto spazio e, soprattutto, non vuoi spendere una cifra esorbitante per il protagonista? Il mini PC Beelink SER5 con AMD Ryzen 5 e 16GB di RAM potrebbe fare al caso tuo: ruba pochi centimetri sulla scrivania e costa solo 289€ (spedizione compresa) applicando manualmente il coupon di 80€.

Con il mini PC di Beelink fai spazio sulla scrivania e fai tuo un computer desktop versatile e silenzioso

Il mini PC Beelink SER5 è un dispositivo dalle dimensioni contenute che racchiude in sé una potenza inaspettata. Dotato di un chip AMD Ryzen 5 5560U, questo computer desktop è in grado di gestire con facilità attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di software per la produttività e la visione di contenuti multimediali (in locale o in streaming).

Il processore AMD Ryzen 5 5560U offre un’elevata frequenza di clock fino a 4.0 GHz e grazie a questa potenza, il Beelink SER5 è in grado di gestire anche attività più impegnative come l’editing di foto e video, il gaming e la progettazione 3D. Il tutto, ovviamente, con qualche compromesso.

Il computer compatto, oltre ad avere un design molto apprezzato dalla community, arriva con 16GB di RAM DDR4, 500GB di archiviazione SSD NVMe e Windows 11 come sistema operativo. Ingredienti di una ricetta che ha già conquistato molti utenti.

Il mini PC Beelink SER5 è poi dotato di una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet, HDMI, DisplayPort e USB 3.2 Gen 1. Questo permette di collegare il dispositivo a una varietà di periferiche, monitor (anche 4K) e reti.

Insomma, questa è una soluzione eccellente per chiunque cerchi un PC desktop dalle dimensioni contenute ma dalle prestazioni elevate. E poi c’è il vantaggio del coupon di 80€, non dimentichiamolo.