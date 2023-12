Mini PC con chip Intel e 16GB di RAM ad un prezzo imbattibile

Non bisogna farsi ingannare dalle dimensioni, perché questo computer desktop è davvero eccezionale sia nel prezzo che nelle performance in termini di attività di base. L’AK1 Plus di NiPoGi è un Mini PC con tutte le porte necessarie per collegare accessori (altoparlanti, penne USB ecc) e una scheda tecnica solida per navigazione web, streaming, social network, editing con software via browser (o comunque abbastanza leggeri), produttività con la suite Office e così via.

Quanto costa? Solo 209€ (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 25% proposto da Amazon. Inoltre, acquistandolo oggi, la consegna è garantita prima di Natale.

Con lo sconto Amazon, il Mini PC NiPoGi con processore Intel e Windows 11 Pro è un ottimo regalo di Natale

Il NiPoGi AK1 Plus è un Mini PC per definizione: 51.5 x 128 x 128 mm. È un computer che sta (quasi) nel palmo di una mano, eppure nasconde al suo interno un bel po’ di sorprese. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con una griglia accattivante e retroilluminata che serve a far circolare l’aria. A proposito, l’AK1 Plus è silenziosissimo ed è quasi impossibile che si surriscaldi.

La vera sorpresa, però, è custodita all’interno del piccolo case:

Processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione fino a 3,4GHz

16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione su SSD di tipo M.2

Essendo dotato di un bel po’ di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC si NiPoGi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d’ufficio, navigazione in rete, email e social network. Ma è assolutamente valido anche come dispositivo per l’intrattenimento, da installare in salotto collegandolo al televisore.

A proposito di connettività, c’è tutto o quasi:

1 porta USB-A 3.0

2 porte USB-A 2.0

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Per completare l’acquisto a poco più di 200 euro non bisogna fare altro che aggiungere il Mini PC al proprio carrello Amazon. Lo sconto, infatti, è già applicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.