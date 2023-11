Mini PC con 16 GB di RAM e Wi-Fi6 in super promo Black Friday

Se vi state chiedendo cosa c’è che rende i mini PC così interessanti nel mondo della tecnologia, la risposta è molto semplice: le loro dimensioni. Provvisti di grande compattezza ed allo stesso tempo di specifiche tecniche molto interessanti, questi particolari computer sono diventati oggetto del desiderio di moltissime persone.

Oggi su Amazon lo sconto Black Friday riguarda in particolar modo il PC di NiPoGi, azienda che ormai è leader in quest’ambito. Il prodotto in questione vanta un hardware di ottimo livello e un’estetica eccezionale, davvero super moderna. L’obiettivo dell’azienda è quello di stupire ed allo stesso tempo convincere dopo tanti prodotti lanciati nel tempo.

Il mini PC di NiPoGi oggi costa 199 €, e a quanto pare si tratta del prezzo più basso recente. C’è un anno di garanzia ed eventualmente non doveste trovarvi bene, la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

Il mini PC di NiPoGi è in promo, ecco le specifiche

Esteticamente la compattezza rende questo mini PC un vero portento. È difficile trovare qualcosa di meglio in una scocca così ridotta, che vanta al suo interno componenti hardware straordinarie.

Ecco infatti una memoria RAM da 16 GB insieme ad una memoria interna SSD da 512 GB. Il processore è un Intel Alder Lake-N97 da 3,6 GHz di potenza.

Computer così piccoli e soprattutto così performanti, erano pura utopia diversi anni fa. Oggi sono diventati invece una consuetudine nel panorama della tecnologia e questo PC di NiPoGi lo dimostra.

Adatto sia per chi ne fa un utilizzo consumer che per coloro che invece hanno intenzione di sfruttarlo lavorativamente, questo prodotto è un vero best-buy. Il prezzo è di 199 € compresi due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.