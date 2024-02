Mini PC con 16 GB di RAM regalato su Amazon, applica il COUPON

Chi vuole avere potenza e compattezza, deve acquistare questo mini PC, in grado di occupare poco spazio ma di fornire prestazioni di altissimo livello. Teclast ha pensato a questo N20 per dominare la sua fascia di competenza e Amazon gli dà una grande mano.

Direttamente sul sito e-commerce infatti ecco un’offerta a tempo con coupon da 47 €: il prezzo finale sarà di soli 160,98 €.

Un coupon per un mini PC favoloso, ha processore Intel e 512 GB di SSD

Di fronte a caratteristiche tecniche del genere non si può che innamorarsi. Il Teclast N20 è un mini PC e pertanto ha un design molto compatto. Questo garantisce subito un ingombro minore rispetto ai soliti computer desktop a cui tutti sono abituati. Appena lo si guarda, conferisce quella sensazione di potenza e bellezza, un connubio perfetto quando si vuole rendere il proprio setup desktop ideale.

Passando poi all’hardware, le caratteristiche non lasciano nessun dubbio. Si parte dal processore Intel Celeron N5095 che si aiuta con una memoria RAM da 16 GB e con un SSD potentissimo da 512 GB. Sono queste le caratteristiche che lo fanno letteralmente volare in termini di prestazioni. Non mancano la connessione Wi-Fi e quella Bluetooth, così come la porta Gigabit Ethernet.

C’è veramente poco altro da dire in confusione: un computer desktop di questo genere è ciò che potrebbe servire veramente a tutti. Teclast ha pensato ad un mini PC ottimo dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e praticamente perfetto per quanto riguarda l’estetica. La versatilità inoltre è uno dei suoi aspetti principali, essendo dotato di più porte di connessione e anche consentendo all’utente l’opportunità di staccarlo e portarlo magari sul posto di lavoro.

Il prezzo oggi diminuisce innanzitutto grazie al 6% di sconto dell’offerta a tempo di Amazon, ma soprattutto con l’applicazione del coupon da 47 €. È in questo modo che il prezzo raggiungerà la cifra di soli 160,98 €, con spedizione prevista entro un massimo di due giorni.

