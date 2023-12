Mini PC con 50 € di sconto su Amazon, è piccolo e potente

Sembra essere a tratti superati l’idea del computer desktop di grandi dimensioni da posizionare sulla scrivania di casa. Con il passare del tempo gli utenti si sono sempre di più avvicinati ai nuovi dispositivi lanciati sul mercato, tra i quali si distinguono particolarmente i cosiddetti mini PC.

Prodotti di questo genere hanno lasciato perplessi in più casi le persone, essendo piccoli e il più delle volte non troppo belli da vedere. Oggi il prodotto che arriva in sconto su Amazon è piccolo, ma anche gradevole dal punto di vista estetico. Essendo a tutti gli effetti una scatoletta, quasi come un decoder Android di ultima generazione, questo mini PC Windows è provvisto di ottime caratteristiche tecniche.

Quello che stupisce è soprattutto il prezzo di vendita che grazie al coupon di 50 € da applicare su Amazon, scende a soli 89,99 €. Con due anni di garanzia e con spedizione rapida, potrà essere questo il regalo perfetto da fare a Natale.

Il mini PC che tutti dovrebbero valutare, ecco le caratteristiche

A guardarlo a primo impatto non suscita di certo una gran fiducia, ma in realtà c’è un mondo da conoscere. Una volta collegato ad un qualsiasi schermo, anche con risoluzione 4K, questo mini PC di UXX sorprenderà eccome. Pur non essendo dotato di ottime specifiche tecniche, riesce a fare il suo egregiamente, soprattutto nel caso in cui si faccia un lavoro di ufficio.

Dotato di un processore Intel Celeron N3350 e di una memoria RAM da 6 GB, le prestazioni saranno abbastanza fluide. Per l’archiviazione ci sono 64 GB di memoria eMMC. A bordo il sistema operativo è Windows 10 Pro aggiornabile a Windows 11.

Il prezzo di questo PC scende oggi ad 89,99 € grazie al coupon da 50 € da applicare direttamente su Amazon.

