Questo Mini PC ha un display LCD ed è al 50% su Amazon!

Il design anonimo di alcuni mini PC non fa al caso tuo? Il look dell’ACEMAGIC S1 non passa di certo inosservato, dato che c’è un bel display LCD sulla parte frontale che mostra alcune informazioni utili come temperatura della CPU, memoria in uso e così via. Questo concentrato di tecnologia (Intel Alder Lake a 3,4 GHz, 16GB RAM, 512GB SSD) oggi è scontato del 50%: basta applicare manualmente il coupon per completare l’acquisto a 229,50€, spedizione compresa.

Display LCD e scheda tecnica di un certo impatto: il mini PC di ACEMAGIC è al 50% su Amazon

L’S1 di ACEMAGIC è un computer desktop dal look ispirato e unico. Come anticipato in apertura, sulla parte frontale è installato un display LCD personalizzabile per controllare ora e data, la temperatura del mini PC e così via. E c’è anche la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB, così da poterla abbinare al proprio stile e alla propria postazione di lavoro e/o gaming.

In termini di prestazioni, invece, sotto la scocca c’è il processore Intel Alder Lake di 12a generazione (fino a 3.4 GHz). Questo è ben supportato da 16GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 1TB (con possibilità di espansione fino a 2TB). Basta poco per rendersi conto che questo non è un computer da gaming, ma è perfetto la produttività e l’intrattenimento.

Parlando di connettività, c’è invece da accettare l’assenza di porte USB-C. Quella wireless è affidata al Wi-Fi 6 dual-band e al Bluetooth 5.2. Per quanto riguarda le porte invece, sul retro si trovano solo due porte HDMI 2.0, due porte Ethernet con velocità fino a 1000Mbps e di quattro USB-A.

