L’AceMagic S1 è un mini PC unico nel suo genere. È infatti dotato di un piccolo ma utilissimo display LCD sulla parte frontale del case: l’utente può utilizzarlo per controllare con una rapida occhiata data, ora e informazioni relative al piccolo computer (temperatura, velocità delle ventole, memoria in uso e così via). Design a parte, più che interessante oggi è anche il prezzo: solo 245,52€ applicando il coupon (50€) e il codice promozionale X4VQLJZN (12%).

Il Mini PC di AceMagic con display LCD costa meno di 250€ con il doppio sconto Amazon

L’S1 di ACEMAGIC è un computer desktop dal look ispirato e unico. Come anticipato in apertura, sulla parte frontale è installato un display LCD personalizzabile per controllare ora e data, la temperatura del mini PC e così via. E c’è anche la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB, così da poterla abbinare al proprio stile e alla propria postazione di lavoro e/o gaming.

In termini di prestazioni, invece, sotto la scocca c’è il processore Intel Alder Lake di 12a generazione (fino a 3.4 GHz). Questo è ben supportato da 16GB di RAM DDR4 e un SSD NVMe da 1TB (con possibilità di espansione fino a 2TB). Basta poco per rendersi conto che questo non è un computer da gaming, ma è perfetto la produttività e l’intrattenimento.

Parlando di connettività, c’è invece da accettare l’assenza di porte USB-C. Quella wireless è affidata al Wi-Fi 6 dual-band e al Bluetooth 5.2. Per quanto riguarda le porte invece, sul retro si trovano solo due porte HDMI 2.0, due porte Ethernet con velocità fino a 1000Mbps e di quattro USB-A.

