Mini PC con processore Intel e 16 GB di RAM al 28% su Amazon

Di piccoli computer ce ne sono stati tanti in sconto in questi mesi, ma oggi probabilmente siamo di fronte ad un’ottima offerta. Amazon garantisce la possibilità di portare a casa una scatoletta super performante, ovvero un mini PC di NiPoGi molto equilibrato.

Oggi il prezzo in sconto è del 28% più basso, corrispondendo a soli 209 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Amazon offre il mini PC NiPoGi in sconto, costa il 28% in meno

Il design è di quelli che definire come accattivanti sarebbe dir poco. Il mini PC di NiPoGi è un gran prodotto e lo dimostrano anche le recensioni degli utenti, che hanno riferito di aver avuto un impatto estetico non da poco. Oltre alle finiture di design però c’è molto altro e si trova direttamente all’interno: si parte da un processore Intel Alder Lake-N95 con ben 3.4 GHz di potenza massima.

Con 16 GB di memoria RAM disponibili e con 512 GB di memoria interna SSD, le prestazioni di questo piccolo computer sono assicurate. Il dispositivo consente il supporto fino a due monitor in contemporanea e gode di ottima connettività, essendo provvisto del Wi-Fi 5.

È davvero sorprendente come un computer così piccolo possa garantire performance di livello così alto. È vero, non parliamo certamente di un top di gamma, ma avere queste caratteristiche tecniche in una scatoletta così compatta e ben disegnata, non è roba da tutti i giorni.

Il mini PC di NiPoGi ha stupito gli utenti e lo ha fatto alla grande soprattutto per il suo prezzo di vendita, quello che oggi Amazon propone con il 28% in meno. Bastano infatti solo 209 € per portare a casa questo prodotto, che sarà spedito a domicilio entro il 10 gennaio al massimo e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.