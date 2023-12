Mini PC con processore Intel e un coupon da 80 € su Amazon

Basta spendere poco per avere un computer fisso performante, anche se non delle dimensioni solite a cui tutti sono abituati. Esatto, stiamo parlando dei mini PC, dispositivi ugualmente performanti siccome includono al loro interno le migliori componenti hardware in alcuni casi.

Oggi su Amazon ad esempio arriva un prodotto molto interessante che vanta specifiche di buon livello è un prezzo super conveniente. L’obiettivo di chi acquista questi prodotti è sicuramente quello di risparmiare spazio su una scrivania già molto affollata. Ecco quindi che ci si butta direttamente su un dispositivo come quello di NiPoGi, in grado oggi di costare meno su Amazon.

Il mini PC infatti, grazie al coupon da 80 € disponibile che va applicato in pagina, costa oggi solo 209 €. C’è un anno di garanzia incluso e la spedizione rapida, che avverrà sicuramente prima di quanto indicato nella pagina di acquisto.

Il mini PC di NiPoGi che costa 209 € in sconto, le specifiche

La prima caratteristica tecnica che salta all’occhio, è sicuramente il processore che è un Intel Alder-Lake N95, coadiuvato a sua volta da 16 GB di RAM e 512 di SSD. Il mini PC mostra anche la compatibilità fino a due schermi in 4K. Tutte le porte di connessione sono disponibili al di fuori della scocca, veramente ben realizzata.

Questi computer sono stati presi in esame molte volte durante gli ultimi anni dagli utenti, che si sono abituati a non avere più quei fastidiosi cassoni in casa. Il mini PC di NiPoGi risulta uno dei più acquistati secondo le statistiche di Amazon e con queste specifiche si capisce il perché. Bastano 209 € per portarlo a casa, tutto grazie al coupon sconto da 80 € che Amazon offre.

