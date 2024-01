Mini PC con Ryzen 5 e 16 GB di RAM su Amazon con coupon da 60 €

Ridurre le dimensioni dei tanti oggetti che possono occupare la propria scrivania, può essere un’ottima idea. Bisogna partire innanzitutto dal computer, che con il suo case contenente le componenti hardware, occupa spesso tanto spazio. A tal proposito potrebbe tornare utile l’acquisto di uno dei tanti mini PC, ma questa volta con più attenzione sulle specifiche tecniche.

In sconto su Amazon compare oggi il NiPoGi AM06 Pro, un dispositivo piccolo ma per performante al punto giusto. Le sue caratteristiche tecniche sono di gran livello a partire dal processore, così come la possibilità di connessione viste le molteplici porte.

Grazie ad un coupon da 60 € attivabile in pagina e al codice sconto che può essere riscattato direttamente sotto alla casella del coupon stesso, il prezzo scenderà a 286,86 €.

Il mini PC perfetto esiste, ecco quello di NiPoGi con ottime specifiche

All’interno di questa piccola scatoletta, c’è un processore AMD Ryzen 5 5500U insieme a una memoria RAM da 16 GB e ad un SSD da 512 GB. Adatto per i giochi e per ogni tipologia di operazione, questo mini PC garantisce anche ampia connettività, permettendo la connessione di ben tre schermi in contemporanea fino alla risoluzione in 4K.

Tutto verde a favore di questo piccolo computer, un vero e proprio box pieno di caratteristiche tecniche interessanti. Gli utenti possono farsi un gran regalo oggi soprattutto alla luce del prezzo che mostra su Amazon, non disdegnando le prestazioni: secondo quanto riportato da alcune recensioni, la soddisfazione sarebbe massima dopo mesi e mesi di utilizzo.

Questo mini PC arriva oggi su Amazon con un corposo sconto. Grazie al coupon da 60 € che va attivato nella pagina di acquisto, gli utenti potranno comprarlo per soli 309 € sfruttando anche due anni di garanzia e la spedizione entro domenica. Per eventuali ripensamenti o problemi, ci sarà la possibilità di effettuare un reso entro 30 giorni.

