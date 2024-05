ACEMAGICIAN è un brand che continua a riscuotere enorme successo (anche) su Amazon per via delle sue proposte di qualità. Tra queste c’è l’AM06PRO, un mini PC che si distingue per le sue prestazioni elevate e il design compatto. Dotato di un processore AMD Ryzen 7 5800U, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, questo computer desktop è pensato per svolgere una vasta gamma di attività senza il minimo sforzo. Oggi, con il doppio sconto Amazon, il costo è di soli 359,99 euro, spedizione compresa. Per il massimo risparmio è necessario applicare manualmente il coupon di 100€.

Per intrattenimento e lavoro, questo mini PC è l’ideale: su Amazon oggi lo sconto è doppio

Il look di questo mini PC è assolutamente minimal, con una scocca in plastica resistente che “custodisce” tutto l’hardware che c’è al suo interno. A tal proposito, il cuore dell’AM06PRO è il processore AMD Ryzen 7 5800U. Questo processore octa-core con 16 thread offre prestazioni ottime per una vasta gamma di attività, anche il gaming più leggero. L’AM06PRO è inoltre dotato di 16GB di RAM DDR4 e di un SSD NVMe da 512GB, che garantiscono tempi di caricamento rapidi e un’esperienza utente fluida.

Il computer è dotato di una scheda grafica integrata AMD Radeon Vega 7, sufficiente per attività di base come la navigazione web e la visione di video. Non è indicata invece per i giochi più intensi dal punto di vista grafico e per le app di editing più impegnative.

In termini di porte e connessione, la dotazione è di tutto rispetto. Sul retro del mini PC si trovano due porte Gigabit Ethernet, una porta HDMI 2.0, una DisplayPort e due porte USB-A. Sul lato anteriore del mini PC si trovano invece una porta audio 3,5mm, due USB-A 3.0 e una USB-C. Per la connettività wireless ci sono invece Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.