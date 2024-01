Mini PC con Ryzen 7, un top di gamma piccolissimo in sconto (-100€)

Anche questa volta si parla di un piccolo computer, nel gergo chiamato mini PC. A produrlo è il solito marchio leader nel settore, ovvero NiPoGi, che vede all’interno di questo dispositivo specifiche tecniche top di gamma.

Dotato della sua solita compattezza, il mini PC in questione potrebbe essere il best-buy di oggi, soprattutto per via del suo prezzo di vendita. Bastano infatti solo 299 € per portarlo a casa siccome è presente su Amazon uno sconto con coupon da 100 €. Gli anni di garanzia sono due e la spedizione potrebbe essere a casa vostra già da domani.

Il mini PC di NiPoGi è un top, ecco le sue specifiche

Con una scocca ben rifinita in termini di materiali, questo mini PC di NiPoGi mostra anche un ottimo hardware, davvero difficile da trovare. Si parte innanzitutto da un processore AMD Ryzen 7 3750H, affiancato da una memoria RAM da 16 GB e da un SSD da 512 GB.

A bordo ecco anche una scheda grafica Radeon RX Vega 10. Non manca il supporto al doppio schermo fino alla risoluzione in 4k.

Ormai è diventato sempre più tendenza e soprattutto utile per gli utenti acquistare un computer fisso di piccole dimensioni. A tal proposito rientrano di diritto nella lista degli acquisti i mini PC come questo di NiPoGi che su Amazon sta riscuotendo un gran successo.

