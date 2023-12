Mini PC con Windows 11 e 512 GB di SSD, sconto DA PAURA su Amazon

Risparmiare quanto più spazio possibile ma soprattutto spendere poco è fondamentale quando si acquista un nuovo computer desktop. Questi prodotti sono ormai sempre più presenti sul mercato e-commerce, con Amazon che ne propone una quantità impressionante. L’esempio classico è corrisposto dai mini PC, quelli di piccole dimensioni che però non disdegnano grandi qualità hardware.

Oggi è presente sul famoso sito e-commerce una variante di NiPoGi, marchio che si occupa della produzione di PC di piccole dimensioni. In possesso di ottime specifiche tecniche e di un design super compatto, questo computer oggi arriva con un ottimo sconto su Amazon.

Basteranno agli utenti solo 209 € per portarlo a casa, beneficiando così del 25% di sconto. Compresa nel prezzo anche la spedizione rapida senza costi aggiuntivi e due anni di garanzia.

Il mini PC di NiPoGi è uno dei migliori, ecco le sue specifiche

La caratteristica principale è la compattezza del design, che consente di sistemare il mini PC anche dietro il monitor in uso. A bordo di questo dispositivo ci sono ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna di tipo SSD. Il processore è un Intel Alder Lake-N95 che arriva fino a 3,4 GHz di potenza.

Non mancano ovviamente le porte per la connessione di qualsiasi dispositivo esterno: possono essere collegati fino a due monitor in 4K.

Le caratteristiche tecniche di questo piccolo computer possono convincere anche le persone più restia. NiPoGi ha fatto ancora una volta un ottimo lavoro e si dimostra leader in questo settore, con un dispositivo che sta andando a ruba. Con il 25% di sconto è infatti ancora più agevole acquistare il computer, che infatti arriva a costare 209 € invece che 279.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.