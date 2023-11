Mini PC da 16 GB di RAM in sconto Black Friday, costa il 22% in meno

Comprare un computer con una cifra così irrisoria risulterebbe davvero impensabile, ma quando si parla di mini PC tutto diventa possibile. Questi dispositivi sono stati creati appositamente per concedere agli utenti la possibilità di avere ottime prestazioni all’interno di una scocca estremamente ridotta.

Soluzioni pensate in questo modo nascono per favorire il risparmio di spazio, magari su un piano dove già ce n’è poco. Il PC di oggi, prodotto dal famoso marchio NiPoGi, Garantisce prestazioni e anche una bella qualità costruttiva. È un computer talmente piccolo che inoltre può essere posizionato tranquillamente dietro lo schermo.

Il prezzo è probabilmente quello che più farà venire voglia agli utenti di comprarlo: oggi costa solo 219 € grazie al 22% di sconto. Ci sono i due anni di garanzia previsti e soprattutto, qualora qualcosa dovesse andare male, potrà essere restituito fino al 31 gennaio 2024.

Il mini PC di NiPoGi non tradisce le aspettative

Scocca piccola ma grandi prestazioni: questa è l’essenza del PC di NiPoGi. Il computer si mostra compatto e con tutte le porte di connessione disponibili.a bordo ci sono 16 GB di memoria RAM, 1 TB di memoria SSD NVMe e un processore Intel Alder Lake-N95. Il sistema operativo sarà Windows 11 e si potranno connettere fino a due schermi in 4K.

Come avete potuto vedere dalle caratteristiche tecniche, è davvero semplice avere un prodotto piccolo e performante, in grado di essere utile in svariate situazioni. Questo mini PC di NiPoGi è oggi disponibile su Amazon in occasione del Black Friday a soli 219 € grazie al 22% di sconto. Ordinandolo oggi, lo riceverete domenica.

