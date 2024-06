Mini PC da gaming con Ryzen 7: 380€ di SCONTO su Amazon

L’ACEMAGICIAN AMR5 si presenta come un mini PC da gaming, ma in realtà è un vero e proprio tuttofare, adatto a soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti. Insomma, che tu sia un gamer incallito, un professionista creativo o semplicemente alla ricerca di un PC potente e versatile per l’uso quotidiano, l’AMR5 potrebbe rappresentare la giusta scelta per te. Anche perché costa 429 euro anziché 809,90 euro grazie al doppio sconto Amazon (lo sconto di 340 euro deve essere applicato manualmente tramite coupon).

Compatto ma potente: il mini PC da gaming di ACEMAGIC è quasi a metà prezzo

L’ACEMAGICIAN AMR5 si presenta come una vera e propria forza della natura racchiusa in un involucro compatto. Alimentato da un processore AMD Ryzen 7 5800U e dotato di una scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8, questo mini PC da gaming non teme sfide, sia che si tratti di dominare le sessioni di gioco più intense, di gestire flussi di lavoro complessi o di godersi contenuti multimediali in alta definizione.

Al cuore dell’AMR5 pulsa un processore AMD Ryzen 7 5800U con architettura Zen 3 a 7 nm, che vanta 8 core e 16 thread. Questo processore di ultima generazione raggiunge una velocità di clock fino a 4,4 GHz, garantendo una reattività fulminea e prestazioni eccellenti in ogni attività.

La scheda grafica integrata AMD Radeon RX Vega 8 offre una potenza di fuoco considerevole per le tue esigenze grafiche. Con una frequenza fino a 2,00 GHz, questa GPU è in grado di gestire con fluidità giochi in Full HD, editing video e persino di cimentarsi con titoli esports meno impegnativi.

Per supportare le sue elevate prestazioni, l’AMR5 è dotato di 32 GB di memoria RAM DDR4 ad alta velocità. Questo garantisce una gestione impeccabile del multitasking, anche quando si eseguono diverse applicazioni contemporaneamente. Inoltre, lo storage è affidato a un velocissimo SSD M.2 NVMe da 1 TB, che offre tempi di caricamento rapidi e un accesso istantaneo ai tuoi file e programmi.

L’AMR5 non lesina sulla connettività, offrendo una gamma completa di porte per soddisfare tutte le tue esigenze. Troviamo infatti quattro USB-A 3.0, una USB-C, una HDMI, una DisplayPort e un porta da 3,5mm per cuffie/microfono.