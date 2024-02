Il Dell OptiPlex 3050 è un mini PC Windows versatile e con buone performance sia per quanto riguarda l’intrattenimento che la produttività. Oltre ad una scheda tecnica di qualità e alle dimensioni contenute, il computer desktop ha dalla sua anche un ottimo prezzo. Scegliendo un modello ricondizionato (in condizioni eccellenti, in questo caso), lo paghi solo 188,91 euro, spedizione inclusa.

Per completare l’acquisto al prezzo indicato è assolutamente necessario inserire il codice SANVALENTINO al momento del pagamento. L’articolo è venduto da alberto_giordano, venditore professionale con 99,6% di feedback positivi e oltre 88.000 recensioni.

Dimensioni contenute e performance incredibilmente affidabili: per ufficio e uso domestico, il Dell OptiPlex 3050 ha tanto da offrire

Partiamo dal design, che è ciò che subito balza all’occhio. Il mini PC di Dell ha un look essenziale, dove a spiccare sono unicamente il logo del produttore e una griglia frontale che serve a far circolare l’aria e tenere bassa la temperatura durante l’uso. Come già anticipato, le dimensioni sono davvero compatte, quindi occupa pochissimo spazio sopra/sotto la scrivania.

Studiandolo da ogni lato ci si accorge che anche in termini di porte questo computer è (quasi) completo. Ci sono sei USB-A (di cui due 2.0, entrambe sul retro), una DisplayPort, una porta HDMI, una porta Ethernet per la connessione alla rete e una porta da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti. Manca l’USB-C, ma basta acquistare un Hub per ovviare al problema.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, il tutto gira intorno al processore Intel Corei i7 di sesta generazione (fino a 2,80 GHz), che è ben supportato da 16GB di RAM e 240GB di archiviazione su SSD. La scheda grafica Intel HD Graphics 530 è integrata ed è supportato l’utilizzo di monitor 4K.

Il sistema operativo è Windows 10, ma – soprattutto per i più esperti – non è difficile installare Windows 11, con tutti i pro offerti dall’AI di Microsoft.

