Per la tua postazione desktop cerchi un mini PC versatile e potente, ma dal prezzo non esagerato? Potresti averlo trovato. L’ACEMAGIC AD08 offre un processore Intel Core i7 di 11ª generazione, 32GB di memoria RAM e 512GB di archiviazione SSD, e costa solo 439,99 euro grazie al coupon (da applicare manualmente) dal valore di 200 euro.

Con questo mini PC non si rinuncia a nulla: risparmia 200€ acquistandolo su Amazon

All’interno di questo piccolo scrigno tech pulsa un potente processore Intel Core i7-11700B, in grado di gestire con facilità anche le attività più impegnative. Con una velocità di clock fino a 4.8 GHz, garantisce prestazioni fluide e reattive per multitasking, editing video, gaming e altre attività intense.

Questo perché l’AD08 è dotato anche di 32GB di memoria RAM DDR4 ad alta velocità (fino a 3200 MHz), che permette di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Per quanto riguarda l’archiviazione, il mini PC vanta un’unità SSD M.2 2280 NVMe da 512GB, che offre tempi di caricamento rapidissimi e prestazioni eccellenti per il sistema operativo e le applicazioni.

Per le esigenze di grafica, il computer desktop di ACEMAGIC dispone di una scheda grafica integrata Intel UHD, in grado di gestire con fluidità contenuti multimediali, editing di foto e video e persino giochi non troppo pesanti.

Per quanto riguarda invece la connettività, l’offerta è completa: quattro USB-A 3.2 Gen 1, una USB-C, due HDMI 2.0, una Gigabit Ethernet fino a 1 Gbps e una porta da 3,5mm per microfono e cuffie. La connettività wireless è invece affidata a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Il design, invece, presenta dei giochi di luci RGB (non così esagerati) che si addicono ad una postazione da gaming. Attraverso il pulsante di accensione è possibile poi scegliere una delle 3 modalità d’uso: Silent Mode, Auto Mode e Performance Mode.