Mini PC sotto i 200 EURO su Amazon, ci sono 16 GB di RAM

Se dovete acquistare un nuovo computer per casa, e con prodotto che potrebbe fare al caso vostro. Il mini PC di NiPoGi è perfetto per avere performance, qualità e soprattutto un grande risparmio in termini di soldi e spazio.

Oggi Amazon garantisce un ottimo sconto con il 29% in meno rispetto al solito prezzo di 279 €. Basterà infatti pagare solo 199 € per portarlo a casa con due anni di garanzia.

Il mini PC NiPoGi su Amazon con 512 GB di SSD

Qualcuno, notando il design molto compatto e piccolo all’apparenza, potrebbe pensare che le caratteristiche tecniche all’interno di questo mini PC non siano adatte. Non potrebbe esserci pensiero più sbagliato, dal momento che l’azienda ha dotato questo prodotto di ogni tipo di componente.

Il computer oggi in vendita su Amazon infatti parte da un design molto ben elaborato, che nonostante la compattezza mostra tutte le possibilità. Ci sono infatti diverse porte a disposizione tra quelle USB a varia velocità e quelle dedicate alla connessione di più schermi, per la precisione fino a due in 4K.

Venendo al quadro completo, si parte da un processore Intel Alder Lake-N95 in grado di toccare una frequenza di 3,4 GHz. La memoria RAM è da ben 16 GB mentre per quanto riguarda la memoria interna c’è un SSD da 512 GB. È dotato della connessione Wi-Fi 5 e del Bluetooth 4.2.

Oggi questo mini PC è sicuramente uno dei migliori in assoluto con un prezzo che scende del 29%. Amazon infatti garantisce a tutti la possibilità di portarlo a casa per soli 199 € con due anni di garanzia e la possibilità di restituzione fino al 31 gennaio 2024.

