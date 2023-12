Mini PC TECLAST da 16GB di RAM in sconto con coupon su Amazon

Quello che ha stupito gli utenti che hanno cominciato a conoscere i mini PC in questi anni, è sicuramente la loro forma in termini di design. Il grande vantaggio rispetto ai soliti computer fissi è quello di poterli posizionare un po’ ovunque, essendo molto piccoli e quindi all’occorrenza anche trasportabili.

Oggi su Amazon compare un prodotto molto interessante che fa parte di uno dei migliori marchi produttori di tale tipologia di computer. Il modello N20 è uno dei più potenti viste le sue caratteristiche di base, soprattutto se paragonato agli altri. Parliamo ovviamente di prodotti di base, non troppo articolati e utili per operazioni di ufficio e non troppo complicate. Questo dispositivo vanta buone specifiche tecniche ma soprattutto un design perfettamente rifinito.

Oggi il mini PC di Teclast arriva su Amazon con un piccolo sconto del 5% integrato a sua volta da un coupon da 30 € in aggiunta. Questo consentirà di pagarlo solo 159,99 € con spedizione entro questo mercoledì e con garanzia di un anno.

Un coupon da 30 € su Amazon per questo mini PC, ecco le specifiche

All’interno di questa piccola scatoletta compatta c’è un processore Intel Celeron N5095 e una memoria RAM da 16 GB. Oltre a questo ecco anche una memoria da 512 GB di tipo SSD.

Ricordiamo che ci sono tutte le entrate per i dispositivi esterni e che si possono connettere fino a tre monitor in 4K.

Il mini PC di Teclast dunque è uno dei più interessanti e lo confermano tutti gli acquisti degli ultimi giorni. Lo sconto del 5% integrato dal coupon di 30 € consente di acquistarlo ad un prezzo davvero molto più accessibile. Con 159,99 € infatti è difficile avere un computer fisso di buon livello, ma non in questo caso e non su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.