Il mercato dei mini PC è in costante crescita, e non è di certo una sorpresa. Questi piccoli computer desktop occupano pochissimo spazio sulla scrivania (o dietro al monitor) e garantiscono anche buone performance. Certo, tutto dipende dalle specifiche tecniche, ma anche in questo caso c’è vasta scelta.

Tra i più gettonati c’è il Teclast N20, pensato principalmente per attività di base poco intense come navigazione web, streaming, produttività con la suite di Office e così via. Oggi la configurazione con 16GB di RAM, 512GB di SSD e processore Intel Celeron N5095 è proposta in offerta su Amazon a 169,99€, spedizione compresa.

Ricorda però che per ottenere lo sconto di 100€ è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon.

Il mini PC del momento su Amazon è scontato di 100€

Nonostante sia così piccolo da poter stare quasi nel plamo di una mano, il mini PC di Teclast nasconde al suo interno diverse sorprese. Lo chassis è in plastica dura, con una finitura opaca e una fitta griglia che serve a far circolare l’aria. Stai pensando alla ventola? Stando ai commenti degli utenti, il Teclast N20 è silenziosissimo ed è quasi impossibile che si surriscaldi.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ecco quello che c’è da sapere:

Processore Intel Celeron N5095 (fino a 2.9GHz)

(fino a 2.9GHz) 16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione su SSD PCIe 3.0

Per quanto riguarda la connettività, questo computer è dotato di numerose porte per utilizzare accessori e periferiche e quindi si presta a molteplici utilizzi: lavoro d’ufficio, uso quotidiano per navigare in rete, leggere email e consultare social network, come box per l’intrattenimento (da installare in salotto collegandolo al televisore).

4 porte USB-A 3.2

1 porta USB-C

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet RJ45

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

Versatilità, performance affidabili e prezzo contenuto sono i punti di forza del Teclast N20. Ricorda però che per ottenere lo sconto di 100€ devi applicare manualmente il coupon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.