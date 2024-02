Quei PC così grandi e ingombranti non fanno proprio al caso tuo, vero? Il mini PC N20Pro di Teclast è compatto e con un design pulito e minimale, quindi lo puoi tenere sopra (o sotto, perché no) la scrivania senza occupare spazio. Non farti però ingannare dalle dimensioni, perché questo concentrato di tecnologia è dotato di 16GB di RAM DDR4 e 512GB di archiviazione SSD. E c’è anche il Wi-Fi 6, per navigare in rete al massimo della velocità.

Il prezzo di listino di questo piccolo computer desktop è di 279,99€, ma con lo sconto del 5% già applicato e quello di 85€ che si ottiene tramite coupon, la cifra da investire crolla a 180,99€. E la spedizione è compresa.

Doppio sconto, massimo risparmio: il mini PC di Teclast occupa poco spazio e offre ottime performance

L’N20Pro di Teclast è un mini PC così piccolo che potrebbe stare quasi nel palmo di una mano. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con una griglia a piccoli fori che serve a far circolare l’aria. Non che tenda a surriscaldarsi più di tanto, anzi. E poi è davvero silenzioso, si apprende dagli utenti che hanno deciso di puntare su di lui.

Per quanto riguarda le performance, tutto è affidato ad una ricetta composta dai seguenti ingredienti:

Processore Intel Alder Lake N95 (fino a 3.4GHz)

(fino a 3.4GHz) 16GB di RAM DDR4

512GB di archiviazione su SSD PCIe 3.0 (espandibile fino a 1TB)

Il mini PC si presta a molteplici utilizzi, essendo dotato di tutte le porte di cui una persona possa aver bisogno nel quotidiano, anche una USB-C. Lavoro d’ufficio, uso quotidiano per navigare in rete, email e social network, ma anche box per l’intrattenimento (da installare in salotto collegandolo al televisore): questa piccola macchina è molto versatile.

A proposito di connettività, ecco la dotazione:

4 porte USB-A 3.2

1 porta USB-C

2 porte HDMI con supporto al 4K

1 porta Ethernet RJ45

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

È importante ricordare che per aggiudicarsi il computer compatto di Teclast a soli 180,99€ bisogna applicare manualmente il coupon. Solo in questo modo è infatti possibile ottenere uno sconto immediato di 85 euro che andrà ad aggiungersi a quello del 5% già visibile nell’inserzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.