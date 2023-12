Mini PC Windows 11 con 16GB di RAM al 50% su Amazon

Sempre più persone, esperti e non, stanno decidendo di investire sui mini PC. I motivi di questa tendenza che non accenna a rallentare sono i seguenti: sono macchine performanti ma super compatte, costano (generalmente) meno dei PC desktop “tradizionali”. Un’ottima soluzione oggi è rappresentata dal Blackview MP80 con Windows 11, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD di tipo M.2.

Per risparmiare il 50% e di conseguenza completare l’acquisto a 209,99€ (spedizione compresa) è assolutamente necessario spuntare manualmente il coupon.

Sconto del 50% sul Blackview MP80 con Windows 11 e 16/512GB

Questo è un vero mini PC, nel senso che è un computer che sta nel palmo di una mano, eppure nasconde al suo interno un bel po’ di sorprese. Lo chassis è in plastica dura, di qualità, con due griglie laterali che servono a far circolare l’aria. Inoltre, stando alla descrizione del prodotto e ai commenti degli utenti, il Blackview MP80 è una macchina davvero silenziosa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ecco quello che c’è da sapere:

Processore Intel Celeron N5095 (fino a 2.9GHz)

(fino a 2.9GHz) 16GB di RAM LPDDR5

512GB di archiviazione su SSD M.2

Essendo dotato di un bel po’ di porte per utilizzare accessori e periferiche, il Mini PC di Blackview si presta a molteplici utilizzi: lavoro d’ufficio, uso quotidiano per navigare in rete, leggere email e consultare social network, come box per l’intrattenimento (da installare in salotto collegandolo al televisore).

A proposito di connettività, c’è tutto o quasi:

3 porte USB-A 3.0

3 porte HDMI con supporto al 4K

2 porta Ethernet RJ45

1 porta jack da 3,5mm per collegare cuffie o altoparlanti

È importante ricordare ancora una volta che per concludere l’acquisto a poco più di 200€ bisogna applicare manualmente il coupon valido per uno sconto immediato del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.