Ecco un mini PC Windows 11 a prezzo REGALO: il chip è Intel

Sempre più utenti scelgono un mini PC per la propria postazione desktop. Per una questione di spazio, ma anche (nella maggior parte dei casi) di portafoglio. Il Teclast N20, ad esempio, è un computer compatto che costa poco ma offre buone performance nelle attività di base come navigazione web, streaming e così via. E oggi il prezzo è addirittura inferiore: su Amazon costa infatti solo 149,99 euro, spedizione compresa.

Occupa poco spazio e garantisce buone performance: il mini PC di Teclast oggi costa ancora meno

Il Teclast N20 è il mini PC perfetto per diverse attività domestiche e lavorative. Grazie al suo processore Intel Celeron N5095 e ai 16GB di RAM, questo computer è in grado di gestire con fluidità attività come la navigazione web, il lavoro d’ufficio, lo streaming multimediale e, con i dovuti compromessi, anche il gaming leggero. Il suo design compatto e la sua ampia gamma di porte lo rendono ideale per qualsiasi ambiente, sia che lo si utilizzi in una scrivania affollata o in un salotto accogliente.

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Celeron N5095, un processore quad-core di undicesima generazione con una frequenza base di 2,0 GHz e un turbo boost fino a 2,9 GHz. È sufficientemente potente per gestire le attività quotidiane con facilità e offre anche una buona efficienza energetica. I 16GB di RAM DDR4 integrati garantiscono un multitasking fluido e permettono di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Il Teclast viene fornito con un SSD M.2 PCIe da 512 GB che si traduce in tempi di caricamento rapidi e prestazioni di archiviazione elevate.

Per quanto riguarda porte e connessioni, ecco la dotazione:

Due porte HDMI per collegare monitor o TV

Quattro porte USB 3.2 per collegare periferiche ad alta velocità

Una porta USB-C

Una porta Gigabit Ethernet per connessioni internet cablate

Un jack audio da 3,5 mm

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Il Teclast viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, offrendoti una versione aggiornata del popolare sistema operativo Microsoft.