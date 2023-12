Mini PC Windows a poco più di 90€ con il coupon Amazon

Il mini PC di UXX è un computer desktop compatto e ideale per un uso domestico di base e per attività d’ufficio legate, ad esempio, alla suite di Office. Oggi il costo su Amazon è di soli 92,99 euro, spedizione compresa. Attenzione però, perché per completare l’acquisto all’ottimo prezzo indicato, bisogna applicare manualmente il coupon di 40€.

Prezzo irrisorio per il mini PC UXX con supporto al 4K

Considerato il prezzo bassissimo, l’interesse verso il mini PC di UXX è molto più alto e le unità potrebbero terminare prima del previsto. Meglio dunque aggiungerlo subito al carrello.

Detto ciò, passiamo rapidamente alle specifiche tecniche di questa piccola macchina. Il suo sistema operativo è Windows 10 Pro, ben gestito dal processore Intel Core N3350 a 1,1GHZ, da 6GB di RAM DDR3 e da 64GB di archiviazione eMMC (ma c’è la possibilità di installare un SSD M.2 fino a 2TB). Se il tuo obiettivo è guardare contenuti in streaming, lavorare con la suite Office, navigare in rete e fare un giro sui social network, con la proposta di UXX puoi andare sul sicuro.

E poi, anche in termini di connettività c’è quello di cui hai bisogno per collegare periferiche e accessori: USB-A, HDMI, porta audio da 3,5mm e lettore di microSD.

È una configurazione basilare, è vero, ma ha comunque il suo perché. In casa può essere usato da chi non ha pretese, in ufficio invece per mostrare un presentazione (PowerPoint) o lavorare con la suite di Office. E poi si parla comunque di un prodotto che costa solo 92,99 euro, qualche compromesso bisogna pur accettarlo.

Ricorda di applicare il coupon di 40€ prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.