Ti presento l’accessorio indispensabile per chiunque abbia un iPhone (non quelli di ultimissima generazione con USB-C ). Questo mini power bank da 5200mAh è super compatto, è munito di quattro piccoli LED che mostrano la carica rimanente e soprattutto integra un connettore Lightning. Questo significa che non c’è bisogno di portarsi dietro anche scomodi e lunghi cavi per dare un po’ di energia al proprio smartphone Apple quando si è fuori casa.

Oggi puoi acquistare questo gadget mini a soli 16,76€ (spedizione compresa), ma ricorda di applicare il coupon valido per uno sconto immediato del 30%.

Se hai un iPhone, non devi farti sfuggire il mini power bank con connettore Lightning

Il power bank in super promo oggi è di Pxwaxpy, brand non particolarmente noto ma – stando alle recensioni – affidabile. Dispone di un connettore Lightning integrato, quindi non dovrai portare con te anche i cavi che utilizzi solitamente a casa o in ufficio. Vista la capacità di 5200mAh, è il gadget ideale per l’iPhone (dal 5 al 14), ma all’occorrenza può essere usato anche con gli iPad e gli AirPods. A patto che abbiano una porta Lightning, ovviamente.

A spiccare è certamente il design. È un accessorio ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa così come in tasca. Per rendere meglio l’idea, ha più o meno le dimensioni di un rossetto. Eppure, nonostante la sua natura compatta, racchiude al suo interno una batteria da 5200mAh, e ciò significa che puoi completare almeno un ciclo di ricarica per la maggior parte degli smartphone oggi in circolazione.

All’interno della confezione, oltre alla solita manualistica, trovi anche un cavo USB-C, necessario per ricaricare il power bank.

Per completare l’acquisto a soli 16 euro e pochi spiccioli devi applicare manualmente il coupon. È assolutamente necessario per ottenere uno sconto immediato del 30%. E ricordo anche che la spedizione è completamente gratuita se ti abboni a Prime.