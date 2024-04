Mini proiettore Bluetooth con supporto FHD in OFFERTA LAMPO

In offerta lampo su Amazon (mancano poche ore alla scadenza!) il mini proiettore con 5G, Bluetooth e Wi-Fi di HORLAT. Con lo sconto odierno è acquistabile a soli 66,49 euro, spedizione compresa, ma bisogna fare in fretta perché la percentuale di richiesta sta aumentando rapidamente.

Intrattenimento portatile in alta definizione: ecco il mini proiettore Bluetooth da acquistare oggi

Il mini proiettore Bluetooth HORLAT con 9000 lumens e supporto al Full HD è un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo portatile per godersi film, serie TV e videogiochi su un grande schermo. Con le sue dimensioni contenute, questo dispositivo è estremamente compatto e leggero. Lo puoi facilmente trasportare in borsa o nello zaino, rendendolo ideale per serate al cinema all’aperto, presentazioni aziendali o momenti di gioco con gli amici.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, il proiettore vanta una luminosità di 9000 lumens, che garantisce immagini chiare e brillanti anche in ambienti illuminati. La risoluzione nativa è l’HD (720p) ma supporta anche il Full HD (1920 x 1080p), così da offirire una buona definizione dei dettagli.

Il proiettore HORLAT offre una buona resa cromatica e un’ampia gamma di colori. La lampada LED ha una durata media di 50.000 ore, garantendoti anni di utilizzo senza doverla sostituire. Grazie alla correzione trapezoidale automatica, potrai posizionare il proiettore obliquamente rispetto allo schermo senza che l’immagine risulti distorta.

In termini di connessione, il dispositivo dispone di una HDMI, di una USB-A e di una porta jack da 3,5mm. Questo significa che è possibile collegare una vasta gamma di dispositivi, come computer, smartphone, tablet, console di gioco e lettori DVD. Non manca la connettività Bluetooth, permettendoti di riprodurre audio e video in modalità wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili.