Gli speaker “tradizionali” hanno certamente il loro perché, nessuno lo mette in discussione, ma per i computer (ma anche televisori con diagonale ridotta) c’è un’alternativa più che valida. E se vogliamo dirla tutta, anche esteticamente più gradevole. Parliamo delle mini soundbar, periferiche che pur avendo dimensioni più compatte riescono a sprigionare potenza e a mantenere ben bilanciato l’audio in uscita.

Non sai quale acquistare? Ecco due consigli che strizzano anche l’occhio al conto in banca: quella firmata Sharp (-26%) è davvero imperdibile.

Mini soundbar per computer e TV: due ottime soluzioni per risparmiare

Sharp HT-SB107 2.0

Quella di Sharp è una periferica che restituisce un suono avvolgente (la potenza è di 90W), migliore rispetto a quello del televisore. Si collega al dispositivo tramite HDMI, audio ottico digitale, uscita AUX da 3,5mm o USB, ma c’è anche il supporto al Bluetooth. Questo significa che la mini soundbar può essere utilizzata anche come cassa wireless per ascoltare musica da uno smartphone o da un tablet.

Mini soundbar portatile Docooler

La V196 è una periferica con una potenza d’uscita di 3W da collegare al computer (desktop o laptop non fa alcuna differenza) tramite il connettore da 3,5mm. L’alimentazione è invece tramite USB-A e può essere utilizzata anche una delle porte del computer. Utile è la “rotellina” per regolare rapidamente il volume in uscita posizionata sul cavo d’alimentazione.

Per completare l’acquisto a soli 23,75€ devi applicare manualmente il coupon. In questo modo si ottiene infatti uno sconto del 10% che andrà ad aggiungersi a quello del 6% già applicato da Amazon.

