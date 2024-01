Mini stampante fotografica a MENO di 30€: ecco, l'OCCASIONE shock del momento

La stampante termica Bluetooth adotta la tecnologia di stampa termica, non utilizza inchiostro, che è più comodo da usare, più ecologico, interessante e pratico. Nota: dopo aver utilizzato la stampante fotografica per molte volte, se la stampa non è nitida, è possibile utilizzare alcol per pulire la barra laser della stampante.

La stampante portatile con eccellente qualità di stampa, alta risoluzione 200 DPI, batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ai polimeri ad alta densità da 1200 mAh, maggiore durata della batteria, stampante fotografica di alta qualità per registrare i momenti migliori. Dopo aver visto un paesaggio così bello, puoi riscoprire la bellezza perduta in immagini nitide.