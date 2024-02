MINIMO STORICO per la PlayStation 5 Slim su eBay, non fartela scappare

Nessun avrebbe creduto di trovare una PlayStation 5 Slim ad un prezzo così basso sul web, ma in questo caso c’entra eBay. Il colosso e-commerce ha deciso di stupire tutti, proponendo l’ultimo dispositivo di casa Sony in grande sconto con il 32% in meno ma anche con un codice regalo.

Questo vuol dire che il costo della celebre console restyling si abbassa ulteriormente inserendo un coupon in fase di acquisto. Come si può notare direttamente sul sito ufficiale di eBay, basta aggiungerla al carrello e inserire il codice “PSPRFEB24” per vedere il prezzo crollare a soli 459 €. La spedizione è garantita in un massimo di due giorni.

PlayStation 5 Slim in sconto con coupon, è meravigliosa

Dalle linee molto più graziose rispetto al modello originale, questa PlayStation 5 Slim mostra tutta l’identità di Sony. Il punto di forza è la sua modernità, che trova sfogo nelle due linee laterali sulle due scocche. Si potrà giocare sempre con gli stessi standard, ovvero fino all’8K e sfruttando i 120 fps.

Non serve molto altro da dire per convincere un utente ad acquistare questa splendida console, che di punti di forza ne ha da vendere. Innanzitutto riesce a garantire la stessa potenza del modello di base, più grande in termini di stazza, pur essendo più compatta. La PlayStation 5 Slim in questo caso è anche provvista di carrello disco, in modo da poter ospitare giochi sia fisici che virtuali acquistandoli sullo store.

L’ultimo vantaggio è sicuramente il prezzo concesso da eBay, che permette a tutti di acquistarla per 459 €. C’è il 32% di sconto attivo ma soprattutto un codice da inserire in fase di acquisto che è il seguente: “PSPRFEB24“. Una volta inserito, il prezzo crollerà di ulteriori 15 €. Basta attendere due giorni per averla a casa.

