Mistral Agents: gli assistenti basati sull'IA che automatizzano i flussi di lavoro

Mistral AI è una startup francese emergente nel campo dell’intelligenza artificiale. Fondata nel 2023 da Arthur Mensch, Guillaume Lample e Timothée Lacroix, tutti ex dipendenti di Google DeepMind e Meta, la società ha rapidamente guadagnato grande attenzione, soprattutto per il fatto di essere di una realtà europea, quindi guardata con benevolenza dalle Autorità del vecchio continente. La startup mira a democratizzare l’accesso all’intelligenza artificiale (IA), rendendo le sue tecnologie disponibili per ricercatori e sviluppatori, anche se (come hanno rilevato in molti) si è un po’ discostata da quell'”apertura” a cui guardava agli albori. Oggi è la volta di un’importante novità: Mistral Agents.

Cosa sono i Mistral Agents e come migliorano l’automatizzazione dei flussi di lavoro

Con un annuncio a ridosso di ferragosto 2024, l’azienda d’Oltralpe ha presentato Mistral Agents, una nuova funzionalità che si prefigge come obiettivo quello di rivoluzionare l’approccio all’automazione e alla gestione delle attività con l’IA.

I Mistral Agents sono sistemi autonomi progettati per eseguire compiti complessi sulla base di istruzioni di alto livello. Sfruttando l’elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP, Natural Language Processing), questi assistenti potenziati dall’IA sono in grado di comprendere e raggiungere obiettivi specifici, adattandosi a un ampio ventaglio di possibili applicazioni.

Mistral offre due strumenti per creare i propri Agents: l’agent builder integrato ne “La Plateforme” Agent Builder (curioso come la startup tenda a mantenere termini francesi, come da consuetudine transalpina…) e l’Agent API. La prima soluzione si propone come un’intuitiva interfaccia che aiuta a impostare Agents senza richiedere una conoscenza tecnica approfondita.

Attraverso la piattaforma Web messa a disposizione da Mistral, è possibile personalizzare parametri come il modello da utilizzare, la temperatura (affinché il modello sia più o meno creativo ma, allo stesso tempo, più o meno attendibile e preciso) e fornire istruzioni specifiche per guidare il comportamento dell’agent.

L’Agent API è invece riservata agli sviluppatori: usando linguaggi come Python e JavaScript, è possibile incorporare i Mistral Agents nei propri flussi di lavoro, sbloccando un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione.

La potenza della Function Calling

Una delle caratteristiche più evolute di Mistral Agents si chiama Function Calling: grazie ad essa gli Agents possono svolgere operazioni predefinite in base all’input inviato dall’utente. Un approccio che si rivela particolarmente utile per automatizzare compiti che richiedono il recupero o l’elaborazione di dati.

È possibile specificare gli strumenti o le funzioni che l’Agent può utilizzare, ad esempio le modalità per recuperare lo stato di un pagamento o elaborare delle transazioni. Portando alle estremo le potenzialità in termini di automazione, l’Agent può esaminare in tempo reale la richiesta dell’utente, strutturare ciò che serve per interfacciarsi con una certa funzione quindi fornire una risposta personalizzata come output.

I Mistral Agents possono connettersi a strumenti esterni e API, svolgendo attività avanzate come l’interrogazione di database, l’interazione con altri sistemi software e il recupero di informazioni rilevanti. Grazie a tutte queste abilità, si possono impostare Agents personalizzati per soddisfare esigenze specifiche del proprio business.

Applicazioni concrete gestibili con i Mistral Agents

Come spiegato in precedenza, la versatilità che contraddistingue i Mistral Agents apre le porte allo sviluppo, semplice e rapido, di automazioni utili in una vasta gamma di settori.

La soluzione proposta da Mistral permette ad esempio di migliorare il supporto alla clientela, automatizzando le risposte alle domande comuni. Gli Agents possono gestire le FAQ e indirizzare le richieste più complesse agli operatori umani, migliorando l’esperienza complessiva dei clienti.

Si possono inoltre creare Mistral Agents per analizzare dataset, generare report o eseguire calcoli in base agli input degli utenti, semplificando il processo decisionale basato sui dati.

È possibile integrare gli Agents con strumenti come email, calendari, sistemi CRM, elaborazione dei pagamenti o gestione dell’inventario per automatizzare compiti ripetitivi e migliorare l’efficienza operativa.

Gli Agents di Mistral sono utili anche per costruire assistenti per la ricerca consapevoli del contesto che possono comprendere query complesse, recuperare informazioni rilevanti da database o documenti, sintetizzare risposte. Ancora, i Mistral Agents possono offrire supporto alla programmazione, generando codice, aiutando nel debug, fornendo suggerimenti per il refactoring e per la creazione di test unitari basati sulle esigenze degli utenti.