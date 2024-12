Molto più di un conto: HYPE Next, il partner finanziario personale e digitale

La gestione delle proprie finanze non è legata solamente al trovare un conto corrente nel quale accreditare lo stipendio e sul quale far domiciliare le utenze. I conti online possono rivelarsi veri e propri alleati nella gestione del proprio patrimonio, mettendo a disposizione strumenti e soluzioni altamente efficienti e ideali nelle varie circostanze della vita. Il conto HYPE Next è tra quelli che offre le migliori opportunità.

HYPE Next, cosa c’è oltre il conto corrente online

Il conto HYPE Next si caratterizza innanzitutto per un’offerta molto articolata e non limitata ai “soli” (e comunque presenti) bonifici istantanei gratuiti e prelievi senza commissioni. Tra le opportunità messe a disposizione da HYPE Next c’è quella di accumulare regolarmente dall’app mobile associata al proprio conto i risparmi necessari per avere un fondo di sicurezza per le emergenze o per raggiungere un obiettivo (andare in vacanza, cambiare telefono, comprare l’automobile nuova, eccetera).

Inoltre, HYPE Next include nel canone mensile anche una serie di assicurazioni, tra cui quella dedicata agli acquisti online. Per ogni articolo acquistato e che successivamente risulti disponibile a un prezzo inferiore, l’assicurazione restituisce la differenza di prezzo pagata in più. Le assicurazioni incluse nel conto HYPE Next coprono anche le spese per le visite mediche (oltre ad avere a disposizione un medico 24 ore su 24 cui fare riferimento per le emergenze) e i costi per le riparazioni degli elettrodomestici.

Senza sottovalutare la possibilità di richiedere in pochissimi minuti direttamente dall’applicazione mobile un prestito personale che viene erogato e accreditato entro una settimana. Il conto HYPE Next prevede anche una carta di debito Mastercard da utilizzare con i wallet digitali (Google Pay, Apple Pay, eccetera) o per i pagamenti contactless e i prelievi presso gli ATM.

Un conto versatile, pratico e comodo per avere sempre un alleato prezioso di fronte alle mutevoli necessità quotidiane.