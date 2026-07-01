Mondiali di calcio, le partite in programma oggi 1° luglio su DAZN

Ai Mondiali di calcio quella di oggi, mercoledì 1° luglio, sarà un’altra giornata dedicata interamente ai sedicesimi di finale. Le partite in programma saranno le seguenti: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, Belgio-Senegal, Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina.

Tutti gli incontri di giornata riceveranno una copertura integrale da parte di DAZN: basterà avere attivo il pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum, oppure l’abbonamento al piano Full, ora in offerta a tempo limitato a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro al mese per i restanti otto mesi (permanenza minima di un anno, ndr).

Il programma di oggi 1° luglio ai Mondiali

La prima sfida in programma quest’oggi è quella tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. L’incontro si disputerà presso lo stadio di Atlanta, nell’omonima città della Georgia, quando qui in Italia saranno le ore 18. I favori del pronostico sono tutti per la Nazionale allenata da Thomas Tuchel, che dovrà però essere brava a non sottovalutare il match di oggi pomeriggio per non incappare in un risultato a sorpresa come quelli di queste prime due settimane della rassegna iridata.

Alle ore 22 italiane si disputerà invece il sedicesimo di finale tra Belgio e Senegal. Anche in questo caso i favori del pronostico sono per la Nazionale belga allenata dal commissario tecnico Rudi Garcia, ma c’è da dire che De Bruyne e compagni non hanno onestamente impressionato più di tanto durante la fase a gironi, dopo i due pareggi nelle partite iniziali contro Egitto e Iran, salvo poi la goleada finale ai danni della Nuova Zelanda.

Il programma della serata verrà chiuso da Stati Uniti-Bosnia ed Erzegovina, il cui calcio d’inizio è fissato alle 2 di notte. In questo caso il risultato appare scontato, a favore dei padroni di casa ovviamente, ma abbiamo imparato sulla nostra pelle cosa significhi giocare contro la Nazionale di Dzeko, quindi mai dire mai.

https://youtu.be/mrUIxjTZXS4?si=Y7LMFd0UBZ7BLLhV