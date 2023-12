Mondly: l'app per imparare fino a 41 lingue con soli 99€

Se desideri padroneggiare il giapponese, il coreano, il cinese, il turco, l’arabo, il persiano, e molte altre lingue, Mondly è l’app ideale per te.

Con oltre 110 milioni di download, questa piattaforma premiata si è affermata come una soluzione ampiamente utilizzata dagli utenti.

Mondly si distingue per la sua approccio innovativo, che combina esercizi incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. L’obiettivo è far parlare agli utenti nuove lingue in modo fluente, avvicinandoli il più possibile a un livello di madrelingua.

Promo Mondly: prezzo pazzesco per imparare le lingue!

Al momento, Mondly offre una promozione straordinaria: il piano a vita può essere tuo per soli 99,99 euro, anziché 1999,99 euro, garantendoti uno sconto del 95%. Questa è un’opportunità unica per accedere a una vasta gamma di lingue senza limitazioni temporali.

Con Mondly, imparare una nuova lingua diventa divertente, facile e veloce. L’app ti consente di ascoltare madrelingua grazie alla collaborazione con professionisti del settore, garantendo pronunce impeccabili e accenti naturali.

La piattaforma ti permette di concentrarti su frasi di uso comune, memorizzare le parole più utilizzate, formare frasi e partecipare a conversazioni in tempi brevi.

I risultati con Mondly sono differenti rispetto alle tradizionali lezioni di grammatica, offrendoti un approccio più pratico e immediato all’apprendimento linguistico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.