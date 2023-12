Monitor AOC da 27" SOTTOCOSTO su Amazon, costa il 32% in meno

Perché andare sempre sui soliti monitor performanti che costano tanto biasimando alcuni marchi che sono arrivati ad ottimi risultati? È proprio questo il caso del monitor di AOC, quello da 27″ IPS che peraltro oggi è in sconto su Amazon.

Il prodotto, che vanta un’ottima risoluzione e un design molto basilare e pulito, costa oggi di meno. Il suo prezzo è in discesa: c’è il 32% in meno sul totale per un costo finale di 113,29 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due mentre la spedizione è assicurata entro il 30 dicembre

Il monitor che sfida Samsung ed LG: AOC ha creato un capolavoro

Il monitor di AOC da 27″ è una garanzia: la sua risoluzione in full HD e la latenza massima da 4 ms offrono un ottimo responso a chi vuole qualità ogni ogni giorno. Per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento, si parla di 75 Hz e non bisogna dimenticare che c’è anche la tecnologia per la protezione degli occhi Low Blue Light.

Molte volte capita di fiondarsi subito sui brand più famosi per acquistare un nuovo monitor, ma in questo caso risparmiare sarà molto utile. Il prodotto di AOC, come avete potuto vedere dalle specifiche tecniche, si destreggia davvero bene, soprattutto per la sua diagonale. Effettivamente ha un design sobrio che va bene in ogni tipo di ambiente e gode anche di bordi pressoché nulli.

Oggi il suo prezzo arriva su Amazon molto più conveniente del solito e passa da 167 a soli 113,29 € grazie al 32% di sconto. Ricordiamo che ci saranno due anni di garanzia ma anche la spedizione veloce, con il prodotto che sarà a casa vostra entro il 30 dicembre.

