Monitor curvo da 27" FHD in sconto per poco tempo (-8%)

Sono molti i monitor che oggi Amazon mostra in sconto tra le sue fila, ma uno avrebbe raccolto più consensi rispetto agli altri: si tratta dello schermo curvo di Koorui.

Il prodotto, che oggi arriva in sconto dell’8% con un’offerta a tempo, costa solo 119,99 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

Compra il monitor di Koorui su Amazon, le specifiche

Quello che trionfa all’interno di questo monitor sono certamente le specifiche ma non può passare inosservato il design. Il Koorui da 27″ di ampiezza è curvo ed offre quindi un angolo di visione per nulla consueto.

Grazie alla sua risoluzione in full HD e ai suoi 75 Hz di frequenza di aggiornamento, questo schermo è uno dei migliori nella categoria. Può essere regolato anche in inclinazione in base alle proprie esigenze di utilizzo.

Con uno sconto del genere è semplice portarsi a casa un dispositivo di gran livello, ma solo su Amazon. Effettivamente il monitor di Koorui è un’esclusiva del famoso sito e-commerce, visto che non è possibile trovarlo da nessun altra parte. Le sue specifiche tecniche, tra cui la grande risoluzione e l’ottimo design, stupiscono anche chi non conosceva prima il prodotto o semplicemente il marchio.

Sono numerosi gli utenti che hanno deciso di portare a termine questo acquisto, ritrovandosi contenti, almeno stando alle recensioni. Il monitor da 27″ oggi è protagonista di una delle tante offerte a tempo di Amazon, con uno sconto dell’8% per un totale totale di 119,99 €. Gli anni di garanzia saranno due e la spedizione è prevista entro domani, ma fate presto: si tratta di un monitor soggetto ad esaurimento scorte.

