Monitor Curvo da 27 pollici in sconto incredibile su Amazon (-8%)

Chi stava cercando un nuovo monitor per il suo computer, potrà portare a casa un prodotto dal design curvo proprio oggi. Il nuovo schermo di Koorui da 27″ è in sconto su Amazon.

Il monitor curvo migliore del momento è di Koorui

Parliamo innanzitutto di un monitor per computer con un design curvo, con un display ampio ben 27″ e dotato sia di una porta HDMI che di una porta VGA. Tornando allo schermo, questo ha una risoluzione in full HD a 1920 × 1080 e con una frequenza di aggiornamento pari a 75 Hz.

Tutto ciò consente un angolo di visione molto ampio, una nitidezza incredibile dei colori e soprattutto una precisione straordinaria delle immagini.

Il monitor, utile anche per il gaming, può essere anche inclinato di 15° all’indietro indietro e di 5° in avanti. Per quanto riguarda il resto, c’è anche una modalità utile per alleviare la fatica degli occhi, riducendo le luci blu.

Esistono moltissimi monitor in sconto come questo, ma a tale prezzo non si può trovare nulla di eccezionale. Di certo eccezionale è il Koorui da 27″ di ampiezza, che non arriva per la prima volta a questo prezzo sul celebre sito e-commerce.

Su Amazon oggi gli utenti possono acquistarlo con l’8% di sconto per un costo totale di soli 119,99 €, peraltro con due anni di garanzia e con la spedizione che sarà recapitata al massimo entro mercoledì. Ricordiamo che eventualmente gli utenti potranno avere anche 30 giorni utili per il reso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.