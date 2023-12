Monitor da gaming a soli 99,99 € su Amazon, la bomba di Natale

Comprare un monitor su Amazon è un’azione ricorrente per tutti coloro che hanno bisogno di uno schermo nuovo per il loro computer desktop. Sono moltissimi gli utenti che scelgono il colosso e-commerce per fare acquisti di questo tipo, ancor di più quando la motivazione è il gaming.

Chi non sapeva di poter risparmiare oggi, è nel posto giusto giusto al momento giusto: c’è un monitor molto interessante da portare a casa ed è quello da 24 pollici di KTC. Il dispositivo, dotato di un’ottima risoluzione e soprattutto di un design moderno, oltre che regolabile in inclinazione, garantisce anche l’HDR.

Oggi il prezzo in sconto è di 99,99 € siccome c’è un coupon da 20 € da applicare in pagina su Amazon. Questo dunque lascerà da parte il vecchio prezzo di 119,99 €.

Il monitor KTC da 24 pollici è in sconto su Amazon, ecco le specifiche

Il monitor da gioco KTC H24V13 offre un’esperienza visiva di alta qualità con la sua risoluzione in Full HD a 1920 x 1080 pixel. Lo schermo è formato da pannelli VA a 8 bit e ad ampio spazio colore sRGB al 104%.

La frequenza di aggiornamento di 100Hz assicura un movimento fluido soprattutto durante le sessioni di gioco, riducendo ovviamente anche la sfocatura del movimento ed eliminando il tearing dello schermo in maniera quasi totale.

La tecnologia Adaptive Sync garantisce un’esperienza di gioco senza lag, tearing o stuttering. La tecnologia flicker-free e la riduzione della luce blu invece si occuperanno di proteggere gli occhi, soprattutto durante le ore notturne. Per quanto concerne il design, essendo un monitor senza bordi offrirà una visione più ampia e confortevole.

