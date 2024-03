Il monitor FHD 24" Philips costa MENO DI 80€ su Amazon!

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon si possono centrare dei veri e propri affari. Un esempio? Con lo sconto del 33% sul prezzo di listino, il monitor Philips Full HD da 24 pollici costa solo 79,90 euro, spedizione compresa. Un best buy per tutti coloro che cercano un monitor di buona qualità per uso domestico o per l’ufficio.

Il monitor Philips FHD da 24″ costa meno di 80€ durante la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Il Philips 243V7QDSB/00 è un monitor pensato per l’uso quotidiano in ufficio o a casa. Offre una risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), che garantisce una buona nitidezza dell’immagine su uno schermo da 24 pollici ed è l’ideale per attività come la navigazione web, Office, streaming video e il gaming occasionale. Insomma, un uso quotidiano di base.

Il monitor sfrutta la tecnologia IPS (In-Plane Switching), che si traduce in una buona resa dei colori e ampi angoli di visualizzazione. In termini di connettività, dispone di diverse opzioni, tra cui porte HDMI, VGA e DVI. Puoi quindi collegare il monitor a una vasta gamma di dispositivi come computer, laptop, console di gioco e altro ancora.

Il design del monitor è pulito ed elegante, con cornici sottili che massimizzano la superficie visibile dello schermo. Il supporto regolabile in altezza consente di adattare il monitor alle proprie preferenze di visualizzazione. La base è ampia e “piena”, e restituisce stabilità e robustezza.

Quello firmato Philips è un prodotto affidabile e versatile, adatto per attività quotidiane di lavoro e intrattenimento. Offre una buona qualità dell’immagine, un’ampia connettività e un design premium. Il fatto che oggi sia proposto a prezzo scontato lo rende ancora più appetibile, quindi sarebbe una buona idea completarne in tempi rapidi l’acquisto.